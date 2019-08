Stefano Sala imita Freddie Mercury/ Video in mutande “sei un mito, ma i calzini…”

Stefano Sala conquista tutti con un video su Instagram nei “panni” di Freddie Mercury sulle note della celebre “I Want To Break Free” dei Queen. Ci hanno provato in tanti, tra cui Barbara d’Urso nella sigla finale dell’ultimo Grande Fratello, ma la versione di Sala per i suoi fan è insuperabile! L’ex gieffino ha postato il simpatico filmato tratto da uno dei suoi tanti backstage ironizzando e scrivendo nello spazio destinato alla didascalia dello stesso: “Quando inaspettatamente ti arriva un Bonifico di Domenica pomeriggio…”. Calzini scuri, mutande griglie e maglia militare: nient’altro addosso mentre imita l’indiscusso Freddie Mercury, in questo caso senza aspirapolvere ma con una scopa catturapolvere. Il tutto mentre il fotografo, tra le risate in sottofondo, continuava a fare il suo lavoro. Alcuni suoi follower hanno ironizzato proprio sul contenuto della didascalia: “La causale del bonifico è: rimborso spese per prestazione occasionale? Non voglio sapere a quanto ammonta”. Ma il simpatico Sala ha replicato a tono: “fino al 3 settembre ci sono i saldi…”. Ed in tanti volti noti hanno apprezzato il siparietto, da Andrea Mainardi ad Andrea Damante, anche loro ex concorrenti del Grande Fratello, i quali si sono fatti una risata dopo la visione del video.

STEFANO SALA CONQUISTA TUTTI NEI PANNI DI FREDDIE MERCURY

Qualche critica all’imitazione di Stefano Sala però non è mancata, come quella di un utente che ha notato subito l’unica nota stonata protestando: “Potevi evitare i calzini eh”. E Sala anche in questo caso ha colto l’occasione per rispondere ironico: “però la gamba falcata te l’ho lasciata…”. C’è invece chi ha voluto seguire la scia del buonumore commentando: “Se vuoi venire a fare i pavimenti anche a casa mia… mi faresti un grosso favore tra l’altro… comunque sei un grande e unico come sempre”. Sono stati copiosi i complimenti giunti nei confronti dell’ex gieffino, definito semplicemente “un mito” per il suo carattere docile, sempre sorridente e soprattutto umile ed allegro che continua a trasmettere attraverso i suoi post social. E poi c’è chi, anche alla luce della sua bravura nel canto e non solo, lo avrebbe voluto vedere tra i protagonisti della prossima edizione di Tale e Quale Show, il programma in partenza a breve su Raiuno e dedicato proprio alle imitazioni. Qualcuno addirittura azzarda: “L’erede di Fiorello, senza ombra di dubbio”.





