Stefano Settepani, fidanzato di Alessandra Amoroso/ “Sa farmi ridere”

Stefano Settepani è fidanzato da 3 anni con Alessandra Amoroso, com’è nato il loro amore?

Alessandra Amoroso è la donna che Stefano Settepani ha conosciuto e di cui si è innamorato nel dietro le quinte di Amici. I due si sono incontrati nel 2015, in occasione del ritorno in redazione di lei per salutare gli ex colleghi. Da anni, Settepani lavora con Maria De Filippi e il gruppo Fascino, ed è noto soprattutto in qualità di produttore esecutivo. È molto conosciuto nel mondo della tv, soprattutto per via dei suoi lavori a C’è posta per te, Tu si que vales e soprattutto Amici. Nel 2001 è stato assunto nell’azienda di proprietà di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, dove lavora anche Gabriele, figlio della coppia. La sua carriera è iniziata a Mediaset quando era giovanissimo e faceva ancora il segretario di redazione. Classe 1976, è nato a Milano, ma si è trasferito ben presto a Roma, dove vive ancora oggi. Ha avuto due figli con la sua ex moglie, a cui è molto legato.

Chi è Stefano Settepani

Il nome di Stefano Settepani è balzato agli onori della cronaca per via di un litigio con Riccardo Marcuzzo che in seguito ha coinvolto anche Valerio Scanu. Sui social network se n’è parlato a lungo, e alcuni utenti non hanno fatto altro che alimentare la polemica. Sarà per questo che Settepani se ne sta sempre piuttosto in disparte, rispetto alle “chiacchiere da Instagram” e a tutto quello che circola sul web. L’unica foto che lo ritrae insieme ad Alessandra Amoroso è un post pubblicato da lei in occasione del suo 43esimo compleanno. “Non so cosa Dio ha in serbo per noi…”, si legge nella didascalia, “so solo che ho voglia di vivere la felicità e spero che, nonostante tutti gli alti e bassi, tu possa essere la giusta causa per ritrovare quella felicità persa…”. A differenza di lei, Settepani non ha mai rilasciato interviste sulla loro storia. A detta dell’Amoroso, Stefano è un tipo molto ironico: “Mi ha colpito il suo senso dell’umorismo. Sa farmi ridere, ascoltarmi, guidarmi. Con lui sento di crescere”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA