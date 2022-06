Stefano Tacconi lascia l’ospedale/ Il figlio Andrea: “Sarà ancora lunga ma vincerà”

Buone notizie per Stefano Tacconi. L’ex giocatore, a quasi due mesi dal malore che lo ha colpito – un’emorragia cerebrale da rottura di aneurisma – lascia l’ospedale. L’ex portiere, che si è sentito male dopo un evento benefico ad Asti, è stato dimesso dall’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria. Per Tacconi altri step importanti prima di tornare a casa: l’ex Juventus proseguirà la riabilitazione in un’altra struttura.

Stefano Tacconi, nuovo intervento chirurgico/ Figlio Andrea "supererà anche questa"

Ad annunciarlo è stato il figlio Andrea con un post su Instagram. Il giovane ha scritto: “Grande giorno, finalmente papà lascerà l’ospedale per andare in un centro riabilitativo, sarà ancora lunga ma la partita più importante della sua vita la sta vincendo. Una forza della natura”. Nelle scorse settimane, Tacconi era stato operato per la seconda volta. Il direttore della Struttura di Neurochirurgia, Andrea Barbanera, aveva parlato di un intervento previsto dal percorso di cura che i medici avevano stabilito per l’ex giocatore, che ora sembra finalmente fuori pericolo.

Stefano Tacconi, come sta dopo l'aneurisma?/ Medici: "Sta seduto, c'è ottimismo"

Tacconi, sorpresa alla moglie Laura

Stefano Tacconi, dopo aver passato gran parte dei due mesi senza essere cosciente, negli ultimi giorni ha ripreso a parlare e scrivere, tanto da fare anche una bella sorpresa alla moglie Laura. In studio a Mattino 5, qualche giorno fa, Laura ha raccontato: “Stefano è sempre stato uno da sorpresa, regalino, la cosa che non ti aspetti, ma quanto successo non me l’aspettavo: appena si è svegliato lunedì dopo l’intervento, ha scritto su un foglio con una penna S + L con Love. Appena si è svegliato l’ha scritto. Io non so cosa ho provato in quel momento, un’emozione indescrivibile”. Un segnale importante, dunque, dopo mesi difficili.

Stefano Tacconi, moglie Laura “E' un leone”/ “Io sono una leonessa ma ho avuto paura”

Era il 23 aprile scorso quando Stefano Tacconi fu colpito da un’emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Dopo essere stato portato d’urgenza al pronto soccorso di Asti, era stato poi trasferito nell’ospedale di Alessandria dove lo scorso 6 giugno è stato sottoposto al secondo intervento. Oggi comincia una nuova fase della guarigione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA