Stefano Tacconi, nuovo intervento chirurgico/ Figlio Andrea “supererà anche questa”

Stefano Tacconi, oggi nuovo intervento chirurgico

Quella di oggi, lunedì 6 giugno 2022, sarà una giornata chiave per Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, ricoverato in ospedale ad Alessandria dallo scorso 23 aprile in seguito ad una ischemia cerebrale. Le condizioni di Tacconi da allora erano gradualmente migliorate dopo un primo intervento che di fatto lo salvò dalle conseguenze dell’aneurisma che lo colpì, ma intanto oggi sarà sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico.

A renderlo noto è stato il figlio di Stefano, Andrea Tacconi, attraverso le sue Instagram Stories nelle quali nella giornata di ieri ha annunciato: “Domani papà verrà sottoposto ad un altro intervento chirurgico, supererà anche questa”. A confermare quanto confermato dal ragazzo, come fa sapere il Fatto Quotidiano, anche l’ospedale di Alessandria il quale dovrebbe diffondere nel corso della giornata di oggi un bollettino medico con tutti gli aggiornamenti del caso.

Stefano Tacconi, attesa per il bollettino medico

Per l’ex numero uno del calcio italiano, Stefano Tacconi, dunque, si prospetta una giornata molto importante. Nei giorni scorsi, ad un mese esatto dal suo ricovero, sempre il figlio Andrea aveva commentato: “E’ passato esattamente un mese da quel terribile giorno. Continui a lottare come un leone, orgoglioso di te. Avanti così”. In merito all’intervento chirurgico al quale si sottoporrà nella giornata di oggi, al momento non sarebbe ancora stato diffuso alcun dettaglio aggiuntivo ma stando a quanto avvenuto con la precedente operazione, l’azienda ospedaliera dovrebbe diffondere il bollettino con gli aggiornamenti sulle condizioni dell’ex calciatore.

Era il 23 aprile scorso quando Stefano Tacconi fu colpito da un’emorragia cerebrale da rottura di aneurisma mentre si trovava ad Asti per un evento benefico. Subito dopo il suo ingresso nel pronto soccorso dell’ospedale astigiano è stato poi trasferito all’ospedale della vicina Alessandria dove oggi sarà sottoposto al secondo intervento.











