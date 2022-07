Stefano Tacconi, lettera ironica al figlio/ “Vuoi una mano? La trovi dopo il braccio”

Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana con 7 partite all’attivo. Ha partecipato, difatti, al campionato d’Europa 1988 e al campionato del mondo 1990, oltre ai Giochi olimpici di Seul 1988. Carriera legata maggiormente al nome della Juventus a cavallo della fine degli anni 80 ed inizio anni 90. Capitano e bandiera della Vecchia Signora, con la quale è sceso in campo 382 volte. Numeri impressionanti per il portiere che nel suo palmarès può vantare 2 Campionati italiani ed 1 Coppa Italia oltre che una ricca mensola di coppe a livello Europeo. Tacconi con la Juventus ha vinto la Coppa delle Coppe, Supercoppa Uefa, Champions League, Coppa Intercontinentale e Coppa Uefa tra gli anni 1983 e 1989.

Dopo la Juventus, ha trascorso 3 stagioni in Serie A con il Genoa fino al suo ritiro nella stagione 1993-1994. Una carriera passata interamente in Italia con la Vecchia Signora sullo sfondo della sua meravigliosa carriera. Dopo il suo ritiro si è occupato di Politica fino alla televisione, dove appare come opinionista sportivo nelle competizioni calcistiche. Cinema dove ha interpretato se stesso per poi essere un partecipante dell’edizione della realtà ‘L‘isola dei famosi’ in onda su Rai 2.

Tacconi ed il compleanno del figlio Andrea

Come vi avevamo prontamente informato ieri con un articolo, ieri è stato il compleanno di Andrea Tacconi, figlio del leggendario portiere della Juventus. Per i 27 anni di Andrea, Stefano Tacconi ha scelto di scrivere una lettera al figlio scherzosa. Lo stesso figlio, Andrea, ha deciso di postare il contenuto della lettera su Instagram scritta dal padre, che di seguito vi mostriamo: “Con immenso piacere ti auguro buon compleanno per i tuoi 27 anni . Se cerchi una mano nel bisogno la trovi alla fine del tuo braccio“, si legge nella lettera firmata “il tuo papà” postato sui social Instagram dal figlio Andrea per i suoi 27 anni.

L’ex portiere della Juventus, lo scorso 23 aprile, ha subito un aneurisma cerebrale che lo ha costretto dapprima a due mesi di ricovero ed adesso a settimane di riabilitazione presso il centro Borsalino del capoluogo piemontese. Il pensiero dell’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi è rivolto al figlio che nella giornata di ieri ha spento ventisette candeline ed il padre ha fatto sentire la sua vicinanza al figli con questa lettera.











