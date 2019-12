STEFANO, VITTORIA, GIULIO, ALICE, FIGLI ENRICO MENTANA/ “Sono la cosa più importante”

Enrico Mentana ha grandi aspettative su di sé. Proprio così, non sui suoi figli, ma sul suo essere padre. È da questo che dipende, almeno in parte, la loro realizzazione personale. Enrico ne è consapevole, e cerca di dare il meglio a tutti e quattro. Tra il “primo” e l’”ultimo” dei suoi ragazzi ci sono 20 anni di differenza. Li accomuna invece la passione per l’Inter, che hanno ereditato dal papà. Proprio lui ne parla fieramente in un’intervista a Verissimo, sottolineando come cerchi sempre di essere “un padre adeguato”. Ma non c’è solo questo, nel suo orizzonte più prossimo: “Spero di avere anche il grande piacere di diventare nonno”, fa sapere alla fine. I due figli più grandi, Alice e Stefano, potrebbero presto realizzare il suo sogno. Entrambi nati negli anni Novanta, attualmente sono più che ventenni. Di Stefano si sa che ha seguito le orme del padre, essendo tra i fondatori di The Post Internazionale (Tpi). Il giornalista si occupa soprattutto di politica italiana e di argomenti legati alle elezioni in tutto il mondo. Quanto ad Alice, invece, le informazioni sono un po’ più scarse.

Gli altri figli di Enrico Mentana

Dopo Stefano e Alice vengono Giulio e Vittoria, i figli che Enrico Mentana ha avuto dal suo matrimonio con Michela Rocco di Torrepadula. Quest’ultima rende spesso pubblici diversi aspetti della loro vita privata, e per farlo si serve dei social network (Twitter in primis). Mentana, di contro, preferisce la carta stampata. “Amo i miei figli, sono la cosa più importante per me”, ha dichiarato a tal proposito al settimanale Chi. “Quantitativamente non sono un padre eccellente, ma qualitativamente sì”, ha precisato. Il direttore non risponde solo alle domande sul matrimonio e sul rapporto con la moglie Michela, la quale compensa facendo molta pubblicità alla famiglia. Diversissimo il punto di vista del marito: “Faccio un punto d’onore a non partecipare a bagarre sui social. Ho sempre amato discutere tra le mura di casa. La vita privata ti possiede, non la padroneggi, soprattutto quando hai di fronte qualcuno più debole di te. Giornali e siti scrivono la qualunque. Non sarò io a dire chi ha torto o ragione”.

