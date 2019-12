Francesca Fagnani, compagna Enrico Mentana/ “Non escludo di diventare mamma”

Francesca Fagnani è la compagna di Enrico Mentana, ospite della nuova puntata di Verissimo. La giornalista e conduttrice di Belve è legata da diversi anni al il giornalista e direttore di La7; una storia d’amore nata dopo il matrimonio di Mentana con la ex Miss Italia Michela Rocco di Torrepadula. Un inizio non facile, visto che la ex moglie di Mentana ha infangato sia il giornalista che la nuova compagna via social, ma nonostante tutto oggi Francesca ed Enrico sono più uniti e innamorati che mai. “Sono molto appagata nel lavoro, ma anche nella sfera sentimentale – ha raccontato la giornalista durante un’intervista rilasciata al settimana Chi rivelando di essere una donna molto discreta e gelosa della sua privacy. Sul rapporto con Enrico Mentana ha detto: “conduciamo una vita così riservata che la condivisione non rientra nelle nostre priorità. Tra un red carpet, un party o una prima, preferiamo di gran lunga una serata con gli amici di sempre o una gita in montagna”.

Francesca Fagnani, la giornalista è la compagna di Enrico Mentana

Francesca Fagnani ed Enrico Mentana sono felicemente innamorati da circa sei anni. Un rapporto nato dopo la burrascosa separazione del direttore di La7 dalla ex moglie Michela Rocco di Torrepadula con cui ha avuto due figli. Parlando proprio del rapporto con i figli nati dalle precedenti relazioni, la “Belva Fagnani” ha rivelato: “vado molto d’accordo e sto molto bene con tutti e quattro i figli di Enrico Mentana. A Natale si gioca agli incastri perfetti, ma è tutto positivo”. Nonostante la differenza di età, lui 64 anni e lei 43, Francesca ed Enrico sono felici ed innamorati anche se al momento non hanno alcuna intenzione di avere dei figli. La Fagnani non esclude la possibilità di diventare mamma, ma al settimanale Chi ha precisato: “è una domanda sgradevole e mi meraviglio che nessuno si chieda se una donna possa averli o meno. A ogni modo, non escludo di diventare mamma, ma non credo proprio che la realizzazione di una donna passi solo attraverso la maternità”.

Francesca Fagnani: “Enrico Mentana è più buono di quello che sembra”

Giornalista e conduttrice di Belve, Francesca Fagnani ha parlato anche del compagno Enrico Mentana tracciandone un profilo inedito. “E’ esigente come tutti i direttori, anche fumantino, ma è buono d’animo”- ha detto la conduttrice di Belve che sul compagno ha poi precisato: “è più buono di quello che sembra”. Intervistata da Libero Quotidiano la giornalista ha parlato di una possibile collaborazione televisiva con il compagno: “ho avuto il privilegio di avere due grandi maestri, due giganti: Giovanni Minoli e Michele Santoro. Mi hanno insegnato tutto, mi hanno messo un mestiere nelle mani, sono loro profondamente grata. Credo che si sentono così i ragazzi che si sono formati con Enrico. Detto questo, sono innamorata, ma mica kamikaze, lo vedo già abbastanza, maratone permettendo”



© RIPRODUZIONE RISERVATA