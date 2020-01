Stella Banderas figlia di Antonio/ “Farà l’attrice, ma… ” (C’è posta per Te)

Chi è Stella Banderas?

Stella Banderas è la figlia nata dal matrimonio tra Antonio Banderas e la ex moglie Melanie Griffith. La storia d’amore tra i due è finita ormai da anni, ma il legame che una volta era dato dal loro matrimonio adesso ha preso una forma diversa. Sono quasi migliori amici. Di questo ne sarà felicissima proprio Stella, che così può godere dei momenti insieme ad entrambi i suoi genitori. Di recente è stato il suo compleanno, ha compiuto 23 anni, e ai festeggiamenti si sono unite la madre Melanie e la sorellastra Dakota Johnson, figlia della Griffith e il suo ex marito Don Johnson. Stando alle fonti vicine alla famiglia, tra Stella e Dakota ci sarebbe un ottimo rapporto, tanto che la ventitreenne ha avuto anche la fortuna di conoscere l’attuale fidanzato della star di Cinquanta Sfumature, il frontman dei Coldplay, Chris Martin.

La famiglia Banderas è sempre più unita attorno a Stella

Antonio Banderas adora la sua ormai non più bambina, anche se spesso continua a considerarla in questi termini. Sui profili social, in particolare quello di Stella Banderas e Melanie Griffith, vengono condivisi spesso degli scatti di famiglia, con tutti i membri al completo. Nel mese di Novembre 2019 ha accompagnato suo padre agli Hollywood Film Awards, dove ha fatto il suo debutto ufficiale nel mondo dello spettacolo. Ha sfilato accanto al padre con un abito in velluto bordeaux che metteva in risalto la sua figura magra e slanciata. All’evento erano presenti anche Dakota Johnson, che continua a chiamare Antonio Banderas con l’appellativo di papà, e Eli Mayer, il fidanzato di Stella. Come rivelato in diverse interviste dall’attore, Stella sta seguendo le sue orme. Si è iscritta da poco all’Accademia di Arte Drammatica e ha intenzione di diventare attrice. Un percorso difficile di cui lei conosce già tutti gli ostacoli, ha spiegato Banderas. Ma loro sono molto felici che lei abbia intrapreso la strada che le piace di più. Noi non vediamo l’ora di vederla sul grande schermo in qualche pellicola.

