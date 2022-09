Chi è Stella Bossari?/ Il padre Daniele e la malattia: “Devo ringraziare Stella…”

Stella Bossari, carriera e storia d’amore

Stella Bossari è la figlia di Daniele Bossari e di Filippa Lagerbäck, nata nel 2003 è una giovane donna in carriera, solare e con una grande passione per il mondo della moda. Cresciuta in una famiglia di artisti ma lontana dai riflettori, l’abbiamo vista per la prima volta sul grande schermo di canale 5 come ospite al Grande Fratello Vip, quando il padre era uno dei concorrenti. Negli anni Stella ha iniziato a lavorare come testimonial e modella e su Instagram ha ben 153 mila followers. A soli 18 anni ha già una carriera inoltrata ma ha anche una bellissima storia d’amore insieme a Riccardo, un ragazzo di 18 anni che lavora come scrittore, autore e organizzatore di eventi.

Nel 2021 la coppia felice ha deciso di intraprendere una convivenza e Filippa Lagerbäck inizialmente non è stata al settimo cielo poiché separarsi dai figli per una madre è sempre un po’ doloroso. Superato lo stato d’animo iniziale però, Filippa ha dichiarato alla stampa parole molto belle in merito alla scelta di Stella: “Anche io a 18 anni ho fatto una valigia. Se avessi saputo di stare via 30 anni forse avrei preso almeno due valige di più, come te cuore mio. Buona fortuna”.

Stella Bossari e la malattia del padre Daniele Bossari

Stella Bossari, oltre ad avere una bellissima storia d’amore, ha anche una bellissima famiglia. La madre Filippa e il padre Daniele la amano molto e i tre sono stati molto uniti anche durante l’orribile evento che ha colpito Daniele Bossari quest’anno. Il 10 marzo 2022 il conduttore radiofonico ha scoperto di avere un tumore alla gola, come lui stesso ha raccontato qualche giorno fa e solo dopo aver superato la malattia, sono stati mesi orribili, trascorsi con la costante paura della morte.

Quei periodi sono stati bui sia per lui che per la moglie e la figlia e nel corso della sua intervista a radio Deejay, Daniele ha speso qualche parola per ringraziare la sua famiglia: “Devo ringraziare Filippa, Stella, i miei genitori. Filippa ha vissuto come me un incubo, però mi ha aiutato a rimanere vivo, ma letteralmente. Mi ha assistito 24 ore al giorno, tutti i giorni, dovendo poi portare avanti anche la sua di vita, trainando l’intera famiglia e dovendo anche fare finta di niente, perché io non mi sentivo di raccontare nulla e mi sono chiuso”. Attualmente Daniele sta meglio e con lui anche Stella e Filippa, che su Instagram, sotto un suo post di sfogo sulla malattia, hanno commentato con dei cuoricini per sostenerlo.

