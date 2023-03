Stella, chi è? Il cantante mascherato 2023/ Il nome Valeria Marini non convince ma…

Chi è Stella, la misteriosa maschera de Il Cantante Mascherato 2023? Ritorna il nome di Valeria Marini ma il pubblico…

Non è ancora noto il nome del vip che si nasconde dentro la maschera di Stella al Cantante Mascherato 2023. Chissà se nel corso della seconda puntata, in programma questa sera sabato 25 marzo su Raiuno, scopriremo qualcosa in più sul misterioso personaggio. La settimana scorsa Milly Carlucci ha parlato di una Stella Cometa (provvista, naturalmente, anche di coda) dando vita a varie ipotesi. Tra le più chiacchierate c’è senza dubbio quella che porta al profilo di Valeria Marini, la bionda showgirl che è famosa per il suo motto “Baci stellari”.

Amici 22 serale 2023, 2a puntata/ Diretta ed eliminati: lite tra Emanuel Lo e Celentano per…

Troppo facile e scontata tale ipotesi, come sottolineano alcuni utenti e fan del programma, che infatti rivolgono altrove le proprie attenzioni. Quindi c’è chi associa il costume della Stella all’attrice Martina Stella, ma anche questo scenario non sembra essere il massimo dell’originalità.

Chi è Stella de il Cantante Mascherato 2023? la gaffe di Christian De Sica: “E’ Chiara Ferragni…”

A proposito dell’identità di Stella del Cantante Mascherato 2023, le idee sono diverse e variegate. Anche e soprattutto tra gli investigatori dello show. Basti pensare che Facchinetti, nel momento in cui ha rilanciato il nome di Valeria Marini, è stato subissato dal brusio del pubblico e poi dalle altre ipotesi dei suoi colleghi. Christian de Sica, ad esempio, ha fatto il nome di Chiara Francini, chiamandola erroneamente Chiara Ferragni.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 25 marzo: torna Alessio Corvino? Spoiler!

Tra i ragionamenti dei giurati è spuntato anche il profilo di Simona Ventura, una conduttrice molto amata dal pubblico e che sembra trovare consenso proprio tra gli spettatori del programma. Sarà ‘Super Simo’ a nascondersi dentro il costume di Stella? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi su Raiuno e godersi la seconda puntata del Cantante Mascherato 2023. Nuovi indizi e rumors sulla maschera di Stella ci attendono…

LEGGI ANCHE:

Antonella Fiordelisi, quanto ha guadagnato al GF Vip 7?/ Cifra da capogiro: l'indiscrezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA