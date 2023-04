Stella, chi è? Il Cantante Mascherato 2023/ Simona Ventura all’angolo dopo che…

Chi è Stella del Cantante Mascherato 2023? Simona Ventura quasi smascherata ma…

Questa sera, sabato 22 aprile, andrà in onda su Raiuno la finale de Il Cantante Mascherato e tra la sei maschere rimaste in gioco c’è anche Stella. Quest’ultima, tuttavia, dovrà spareggiare con lo Squalo in testa alla puntata, per potersi giocare le sue chances di vittoria. Questo perché al termine della semifinale della settimana scorsa, Stella e Squalo sono rimaste in fondo alla “classifica di gradimento”. C’è quindi grandissima curiosità di capire chi si nasconde sotto i due mitici costumi, in particolar modo quello di Stella. In questo caso si cercano conferme su Simona Ventura, ma attenzione alle sorprese che non si possono escludere a priori.

D’altronde è pur sempre un programma televisivo e al Cantante Mascherato la conduttrice Milly Carlucci ama sorprendere. Con la semifinale in archivio, per quanto riguarda Stella, abbiamo acquisito una certezza: non è e non può essere Valeria Marini, che si nascondeva invece nello Scoiattolo Nero.

Simona Ventura è Stella? Tutti certi o quasi: Super Simo è al Cantante Mascherato 2023

E allora chi è Stella? Fari puntati su Simona Ventura, che nei giorni scorsi ospite di Che Tempo Che Fa ha ovviamente negato. “Sì dice che io sia sotto la Stella a Il Cantante Mascherato, si dice, ma no, assolutamente”, le parole di Super Simo. Non poteva dire nulla di diverso, ovviamente, e infatti al di la delle smentite di facciata, la sensazione è che dentro la maschera di Stella ci sia proprio lei.

“Nella mia carriera ho avuto tantissimi momenti belli e anche alcuni brutti devo dire. Ma uno dei più intimi ed esaltanti è stato quando ho scritto il mio primo libro. Non ci sono amori sbagliati, ci sono amori giusti nei momenti sbagliati. Adesso voglio vedere se riuscirete a capire”, ha racconto il misterioso concorrente nel corso della sua avventura al Cantante Mascherato, aggiungendo anche di aver calcato il palco di Sanremo. Proprio come Simona. Tutto o quasi torna: per la Ventura sembra arrivato il momento di smascherarsi…

