Stella Manente choc al Gay Pride/ “Massa di ignoranti, Hitler e la polizia dove sono?

Sono dichiarazioni decisamente forti quelle rilasciate nella giornata di ieri da Stella Manente. Per chi non la conoscesse si tratta di una modella e influencer, che su Instagram vanta circa 196mila follower, e che nelle ultime ore ha pubblicato delle “stories” proprio sul noto social network fotografico, che hanno scatenato un’accesa polemica. La Manente si trovava ieri a Milano durante la manifestazione del Gay Pride 2019, e il fiume di gente che ha popolato le vie del centro della città meneghina, ha ovviamente obbligato la chiusura di determinate strade. Una decisione, quest’ultima, che non è stata affatto presa bene dalla stessa Influencer, che ha esternato tutta la sua rabbia su Instagram come potete notare dal video pubblicato più sotto: «Cioé io sto perdendo il treno in mezzo a questa massa di ignoranti, andate tutti a morire ca**o». In fondo il video con le storie su Instagram.

STELLA MANENTE CHOC AL GAY PRIDE

Poi, non contenta, ha rincarato la dose dicendo: «Perché non esiste più Hitler? Sarebbe dovuto esistere Hitler. Tu guarda che ammasso di gente ignorante che sta bloccando la strada. Io veramente vorrei capire la polizia dove ca**o è, a farsi le seg*e perché non ha un ca**o da fare, cioè una vergogna guarda…». Evidentemente accortasi della “frittata”, la Manente ha cancellato poco dopo le sue storie, ma ormai le dichiarazioni choc avevano fatto il giro del web, e basta andare a controllare l’ultimo post della stessa per capire la reazione della gente. «bruttina (ma su questo il gusto può portare ad altre conclusioni) – scrive uno – ignorante,beh..questo non è certo opinabile.tornatene da dove sei venuta,il nulla.buona vita!», e ancora «Sei una poveretta..», e ancora , «Io penso che l’unica ignorante qui sia tu». Dichiarazioni che si sono rivelate un vero e proprio boomerang e che stanno facendo perdere non pochi follower alla stessa Stella: arriverà presto un video di scuse? Non ci resta che tenere la situazione sotto controllo. Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO CON LE STORIE DI STELLA MANENTE





© RIPRODUZIONE RISERVATA