Milano Gay Pride 2019/ Programma e percorso: nastro per Carola e carro migranti

Milano Gay Pride 2019, oggi sabato 29 giugno 2019 la settima edizione nel capoluogo milanese: in programma la classica parata per le vie del centro e un concerto finale in Corso Buenos Aires, con Palazzo Marino illuminato con i colori dell’arcobaleno. Dopo il Gay Pride 2019 di Roma, ecco uno degli appuntamenti più attesi del pride month: come riporta Sky Tg 24, il ritrovo è alle ore 15.00 in piazza Duca D’Aosta davanti la stazione centrale. Il corteo partirà alle ore 16.00, per poi proseguire su via Vitruvio e girare a sinistra su via Settembrini; dopo piazza Caiazzo, i manifestanti gireranno a destra su via Palestrina fino a giungere in Corso Buenos Aires. Anche se non sono mancate le polemiche negli ultimi giorni, con Caterina Balivo che ha ha deciso di rinunciare non sentendosi accettata dalla comunità LGBT: la conduttrice avrebbe dovuto presenziare come madrina ufficiale dell’evento, ma è finita al centro della bufera per una frase infelice su Ricky Martin.

MILANO GAY PRIDE 2019, CARRO PER I MIGRANTI E NASTRO PER CAROLA RACKETE

Come dicevamo, al termine del corteo ci sarà un palco allestito per l’evento finale che sarà presentato da Debora Villa e Daniele Gattano. Dopo gli interventi di Monica J. Romano e Antonia Monopoli, i discorsi del Coordinamento Arcobaleno e dei rappresentanti istituzionali, in programma un grande concerto che vedrà sul palco Baby K e molti altri artisti. Ma non mancheranno sicuramente le polemiche: come riporta Il Messaggero, ad aprire la parata di oggi sarà un carro di migranti Lgbt promosso dal Progetto Io, Immigrazioni e Omosessualità, e sostenuto dal Cig Arcigay e dalla rete Corpo ai diritti. E ancora: è stato chiesto a chi parteciperà di portare un nastro azzurro in segno di solidarietà ai naufraghi, alla capitana Carola Rackete e all’equipaggio della Sea Watch 3. Ecco il commento della leghista Silvia Sardone: «Vorrei capire cosa c’entrino i migranti e una nave che ha palesemente violato le leggi italiane coi diritti della comunità gay. Non ha nessun senso mischiare le due cose perché non sono collegate in alcun modo: ancora una volta la sinistra non ha perso occasione per dimostrarsi anti-italiana tirando in ballo ancora come sempre gli immigrati. Proprio non ce la fanno: gli extracomunitari sono la loro ossessione!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA