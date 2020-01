STELLA MANENTE/ Bacia De Benedetti ma “fuori sono fidanzata” (La pupa e il secchione)

Colpo di scena a La pupa e il secchione 2020: Giovanni De Benedetti e Stella Manente si sono baciati! La passione è scoppiata a letto, dopo la marcatura stretta del secchione che è riuscito a sedurre la modella. Arrivati al momento del confronto finale di questa puntata, Paolo Ruffini ha pronto il video del bacio segreto dei due che, inizialmente, negano sia stato un bacio ma parlano di abbracci. L’inquadratura però cambia è ciò che è accaduto a letto tra i due appare palese. Ma il colpo di scena arriva dopo, quando Stella ammette di essere già fidanzata fuori e “quasi sposata” con un uomo di cui non fa il nome. Eppure al contempo ritiene che De Benedetti possa provare per lei un sentimento, cosa che lui d’altronde conferma. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Stella Manente, dopo le polemiche arriva a La pupa e il secchione

Stella Manente è una delle concorrenti de La pupa e il secchione e viceversa, la terza edizione del reality show d’Italia 1 che vede protagoniste diverse coppie ‘ben’ o ‘mal’ assortite (a seconda dei punti di vista) composte solitamente da un genio e uno/a svampito/a. La Manente approda nel programma dopo la polemica scoppiata la scorsa estate per via di alcune sue dichiarazioni sul Gay Pride di Milano. La modella decide di tornare sull’argomento poco prima del suo ingresso nello show dicendo: “mi trovavo senza saperlo in mezzo al Gay Pride, non sapevo neanche cosa fosse e ho detto delle brutte parole e ne è uscito un caso mediatico. Mi vergogno come persona di aver nominato Hitler, ma capita che il nostro cervello non è collegato alla bocca”. Nella nuova edizione del reality show, Stella Manente è una delle pupe e gioca in coppia con Lorenzo De Lauretis riconosciuto dal Mensa come la persona con il più alto quoziente intellettivo del 2018. Una coppia che promette grandi sorprese e che non delude. Durante la prima puntata, infatti, durante la prova interrogazione a scuola Stella dimostra di non essere solo bella, ma anche intelligente. La modella, infatti, risponde a domande di vario tipo: “Dove si trova Asti? “Al Nord nel Piemonte”. Cosa succede a Pasqua? Gesù rinasce”. Stella risponde a quasi tutte le domande ricevendo un bel 7 come voto dalla maestra. La coppia poi sul finale è chiamata a superare la prova “riconosci la tua pupa”: una prova superata a pieni voti visto che il genietto De Lauretis indovina subito la sua pupa Stella! Non manca però durante la prima puntata anche il primo battibecco tra Stella e la pupa Carlotta: “si comportava da grande amica e invece adesso…” con Carlotta che replica: “La mia era solo gentilezza”.

Le scuse di Stella Manente

Stella Manente ha imparato a sue spese che il male non si vince con il male, tanto più che ha dovuto fronteggiare lei stessa aspre critiche sempre in riferimento a quella ‘gaffe’ (che semplice gaffe non è). Lo sfogo, prontamente rimosso dalla stessa autrice, è comunque circolato in rete nei giorni seguenti, suscitando le reazioni dell’opinione pubblica che ha contribuito a renderlo un vero e proprio caso mediatico. Lei stessa, in seguito, ha ricevuto pesanti insulti ed è stata costretta a sporgere denuncia per diffamazione, minaccia aggravata e molestie. La sua azione legale, però, non ha avuto successo. Nel corso della prima puntata de La pupa e il secchione e viceversa, la donna ha voluto scusarsi e porre fine una volta per tutte a questa polemica: “So che è grave”, ha ammesso, “ho mostrato tutta la manifestazione dicendo brutte cose e mi vergogno per aver nominato Hitler, mi rendo conto che alle volte il nostro cervello non è collegato alla bocca”. Qui tutte le dichiarazioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA