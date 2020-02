Stella Manente e Giovanni De Benedetti: flirt fuori da La Pupa e il Secchione?/ Cuori sospetti su Instagram..

Stella Manente e Giovanni De Benedetti sono senza dubbio una della “coppie” più chiacchierate del programma La Pupa e il Secchione – E viceversa, che questa sera si appresta a vivere la sua puntata conclusiva, il gran finale. Giovanni è stato squalificato dalla produzione a seguito di un acceso litigio nella stanza con Carlotta Cocina, ma resta uno dei personaggi più amati dello show di Italia Uno. Come lasciato intendere sopra, l’intesa con la bella influencer Stella, è palese, e i due hanno mostrato di avere una certa affinità durante la loro esperienza nel “reality”, che forse va al di là di una semplice amicizia. Ad esempio, i due si sono baciati in maniera piuttosto passionale, con Giovanni che ha stuzzicato la Manente con dei bei bacini sul collo, per poi dare sfogo ai propri istinti con un bel bacio alla francese. Semplice intesa in favore di camera o c’è dell’altro? Secondo i più attenti naviganti dei social, i due continuano a lanciare segnali di fumo.

STELLA MANENTE E DE BENEDETTI STANNO INSIEME: I FAN LI INCALZANO MA…

Lo si capisce da quanto accaduto recentemente su Instagram, con De Benedetti che ha pubblicato un post sul proprio social network fotografico, dedicato ad una delle più note Odi di Orazio, quella riguardante la sensuale Pirra. Un post che è stato molto apprezzato dai follower del secchione, con migliaia di commenti e like, e fra questi, immancabile, è giunto anche il cuoricino proprio di Stella. Spesso e volentieri, infatti, i due si sono scambiati “effusioni” via social, ma senza sbilanciarsi eccessivamente. Numerosi gli utenti curiosi. “State insieme?”, ha ad esempio chiesto un seguace, e un altro ha replicato “Non credo visto che lei si doveva sposare”, ma subito dopo è arrivato l’intervento di un altro follower “Beh, mai dire mai…”. In questo caso, mai frase sembrerebbe essere più azzeccata di “se son rose fioriranno…”

