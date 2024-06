Stella Morris Assange, chi è la moglie di Julian Assange/ “Rilascio mio marito incerto fino all’ultimo”

Stella Morris Assange, chi è la moglie di Julian Assange: nome vero, lavoro e la lotta per la scarcerazione del marito

Julian Assange è libero, dopo cinque di detenzione ha lasciato il carcere di massima sicurezza del Regno Unito. Il fondatore di WikiLeaks ha accettato di dichiararsi colpevole di una unica accusa per la quale dovrebbe scontare 64 mesi di carcere che saranno però compensati con quelli già trascorsi in prigione, diventando di fatto un uomo libero non appena l’accordo raggiunto con il Dipartimento di giustizia Usa sarà ratificato da un giudice federale. Assange era accusato di aver pubblicato circa 700.000 documenti riservati relativi alle attività militari e diplomatiche degli Stati Uniti, a partire dal 2010. E tra l’entusiasmo generale spicca quello della moglie di Julian Assange, Stella Morris, chi è?

Stella Morris, moglie di Julian Assange, è nata in Sud Africa nel 1983 ha dunque 41 anni ed è un’avvocato, possiede la cittadinanza svedese e spagnola, cioè i Paesi di origine dei genitori. Su di lei si hanno parecchie informazioni. Nata con il nome di Sara Gonzalez Devant, ha cambiato il suo nome nel 2012 in Stella Moris, per motivi di sicurezza visto il suo lavoro insieme a Julian Assange. Dopo le superiori si è laureata in diritto e politica a Londra, poi ha conseguito un Master in diritto dei rifugiati a Oxford e infine un Master in diritto internazionale pubblico a Madrid. La donna, nel corso del tempo, ha firmato diversi articoli per l’editore e la rivista New Internationalist.

Julian Assange libero, la moglie Stella Morris: “Rilascio incerto fino all’ultimo”

Per quanto riguarda la storia d’amore tra Julian Assange e la moglie Stella Morris, il loro primo incontro avviene nel 2011 quando la donna ha preso l’incarico insieme ad altri di impedire l’estradizione in Svezia del giornalista accusato di violenza sessuale, accusa poi ritirata. Negli anni è entrata a far parte del team legale di Assange. Il loro rapporto si è consolidato sempre di più, i due in gran segreto hanno avuto due figli nati nel nel 2017 e nel 2019 e nel 2022 si sono sposati in prigione.

In questi anni, Stella è sempre stata accanto al marito e lo ha difeso strenuamente fino al lieto epilogo. Stando a quanto riporta l’Ansa l’avvocato ha dichiarato alla BBC Radio 4 che il rilascio di Julian Assange è stato “incerto” negli ultimi tre giorni aggiungendo che le ultime 72 ore sono state “non stop”. Parlando dall’Australia al programma ‘Today’, Stella Assange ha dichiarato di essere “euforica: francamente è incredibile, sembra che non sia reale”.











