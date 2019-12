Stende i panni e cade dal balcone: morta mamma/ Sassari, precipitata a testa in giù

Tragedia oggi a Sassari dove una giovane madre è morta mentre stendeva i panni dopo aver finito di fare il bucato. E’ accaduto questo venerdì in vico Marini, a pochi passi dalla centralissima piazza Azuni, come riferisce il quotidiano La Nuova Sardegna. Secondo le prime ricostruzioni, una donna di 25 anni e madre di un bimbo di appena tre era impegnata a stendere i panni quando sarebbe caduta dal balcone della sua abitazione, precipitando a testa in giù in strada. Secondo il quotidiano la vittima avrebbe compiuto un volo dal secondo piano della sua casa, mentre l’agenzia di stampa Ansa parla di un quarto piano. Jaclina Milanovic, questo il nome della malcapitata, aveva compiuto gli anni solo il 18 dicembre scorso. Nata a Sassari ma di origini slave, poco prima dell’incidente mortale era uscita con la sorella per alcune commissioni prima di rincasare per lasciare una busta. Una volta in casa però si sarebbe accorta della fine del ciclo di lavaggio della lavatrice ed avrebbe così deciso di stendere i panni salendo su una panca. In quel frangente però si sarebbe consumata la tragedia.

STENDE I PANNI E CADE DAL BALCONE: MORTA MAMMA 25ENNE

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, la giovane mamma 25enne avrebbe fatto un movimento azzardato per sporgersi dalla finestra e raggiungere i fili dove avrebbe dovuto stendere il bucato appena tirato fuori dalla lavatrice ed a quel punto sarebbe precipitata a testa in giù compiendo un volo di una decina di metri. La sorella era giù che l’attendeva in macchina quando si è consumato in pochi frangenti il dramma. Ad accorgersi del corpo della 25enne a terra è stato un passante che ha prontamente allertato i soccorsi. Il personale del 118 si è precipitato in pochi minuti sul luogo dell’incidente provando in tutti i modi a rianimare la mamma ma ogni tentativo si è rivelato vano ed alla fine non hanno potuto fare altro che decretarne la morte. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale che si è occupata di raccogliere gli elementi utili a fare luce sulla vicenda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA