Sarà ospite della puntata di oggi, 24 novembre 2024, di Domenica In, Enrico Vanzina e concederà una lunga intervista a Mara Venier in cui parlerà della sua carriera, dagli esordi fino al grande successo anche se non sono mancate critiche e stroncature per le sue commedie. L’attore e regista si lascenderà andare anche ai ricordi parlando della sua vita privata, del rapporto non solo lavorativo ma soprattutto affettivo con il fratello Carlo, morto nel 2018, fino ai genitori di Enrico Vanzina, la madre Maria Teresa Nati e soprattutto il padre Steno, Stefano Vanzina.

Chi era Steno, papà di Enrico Vanzina? Classe 1917, regista, sceneggiatore e vignettista ha debuttato al cinema nella seconda metà degli anni ’40 del secolo scorso. L’esordio alla regia avviene nel 1949 nel film Al diavolo la celebrità ma i suoi più grandi successi arrivano con Totò e Alberto Sordi che dirige nei film come Totò cerca casa e Totò e Re di Roma il primo e Un americano a Roma il secondo. Sposato con Maria Teresa Nati ha avuto due figli, Carlo ed Enrico, colpito da un ictus cerebrale Steno è morto all’età di 71 anni il 13 marzo del 1988.

Steno (Stefano Vanzina) era il papà di Enrico Vanzina. L’attore e regista in un’intervista rilasciata a RomaSette negli anni scorsi ha rivelato: “Ho scritto moltissimo per il cinema. Ad oggi sono circa 105 film per il grande schermo, più tantissime fiction televisive…È chiaro che il nostro entusiasmo (mio e di Carlo) per il cinema è nato a casa tra le mura domestiche, sui tanti set dove lavorava a raffica nostro padre. Lui però non voleva che noi facessimo il cinema, lo riteneva un “lavoro” rischioso, sbagli un film e poi finisci lì. Poi però, di fronte al fatto che Carlo già a vent’anni era aiuto regista di Mario Monicelli e io, da parte mia, ho capito che ero capace di scrivere film, papà si è per cosi dire “arreso” ed è diventato il nostro primo fan.”