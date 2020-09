STEPHAN EL SHAARAWY ALLA LAZIO?/ Visita a Formello dell’ex Roma: si tratta!

A dir poco clamorosa l’indiscrezione di calciomercato proveniente da Roma: Stephan El Shaarawy potrebbe presto diventare un giocatore della Lazio. L’ex attaccante di Genoa, Milan e Roma è stato infatti ospite nella giornata di ieri a Formello, il centro sportivo biancoceleste. A dare notizia della presenza del “Faraone” è Il Corriere dello Sport, secondo cui El Shaarawy starebbe trattando direttamente con Igli Tare il suo ritorno in Italia. Attualmente l’attaccante esterno è un tesserato dello Shangai Shenhua: il club cinese avrebbe però già acconsentito a cedere il giocatore in prestito almeno fino al mese di febbraio: quattro mesi in cui tentare di rilanciarsi e di attirare anche le attenzioni di Roberto Mancini in vista del prossimo Europeo. La trattativa, però, al momento resta complicata.

STEPHAN EL SHAARAWY ALLA LAZIO?

L’ostacolo maggiore al ritorno di Stephan El Shaarawy in Serie A, in particolare alla Lazio, sembra essere l’ingaggio dell’attaccante, che percepisce attualmente 4 milioni di euro a stagione. Troppi per le casse biancocelesti, a meno che lo Shangai Shenhua non decida di contribuire a pagare l’ingaggio del giocatore per il periodo del prestito. Il dato di fatto, però, resta la volontà del Faraone di tornare nel campionato italiano, anche a costo di “tradire” il suo passato con la maglia giallorossa accasandosi dai cugini laziali. Se andasse in porto, l’operazione potrebbe preannunciare la cessione di un altro importante giocatore della Lazio, quel Joaquìn Correa sul quale ha messo da tempo gli occhi la Juventus e che Tare vorrebbe lasciar andare soltanto dopo aver trovato un attaccante di livello. Magari proprio Stephan El Shaarawy…



