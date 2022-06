Stéphane Audran, Nadine Marquand e Marianne Hoepfner/ Mogli di Jean-Louis Trintignant

Stéphane Audran, Nadine Marquand e Marianne Hoepfner sono state le tre mogli di Jean-Louis Trintignant, noto attore francese morto nelle scorse ore a 91 anni dopo avere lottato a lungo contro una malattia. A confermare il decesso è stata proprio la sua famiglia. Il terzo e ultimo matrimonio, infatti, era stato celebrato nel 2000 e durava tuttora. In totale la star del cinema ha avuto tre figli, tutti dalla prima moglie, e quattro nipoti.

L’unione più breve è stata la prima. Jean-Louis Trintignant e Stéphane Audran sono stati sposati infatti soltanto due anni, dal 1954 al 1956. Anche lei era un’attrice, il cui pseudonimo era Colette Suzanne Jeannine Dacheville. L’amore però durò poco. Dopo il divorzio e una breve relazione con Brigitte Bardot, l’attore sposò nel 1960 Nadine Marquand, attrice, scenografa e regista con cui avrebbe trascorso sedici anni. In questo periodo sono nati i tre figli: Marie, Pauline e Vincent. La secondogenita morì nel 1969 a soli dieci mesi di morte bianca, mentre la primogenita, che ha recitato al fianco del padre in una decina di produzioni cinematografiche e televisive, venne tragicamente uccisa nel 2003 dal compagno Bertrand Cantat. Un evento che sconvolse profondamente l’attore. “Niente al mondo avrebbe potuto farmi più male. Per due mesi sono stato come morto. Un morto vivente, incapace del minimo movimento”, raccontò più avanti.

Stéphane Audran, Nadine Marquand e Marianne Hoepfner: i tre matrimoni di Jean-Louis Trintignant

Dopo diversi anni dal divorzio dalla seconda moglie Nadine Marquand, nota anche meglio come Nadine Trintignant proprio per il lungo matrimonio con Jean-Louis Trintignant e per essere la madre dei suoi tre figli, l’attore si unì nel 2000 con Marianne Hoepfner. Questa volta, a differenza delle precedenti, non si trattava di una collega del mondo del cinema. La donna infatti era una nota pilota automobilistica. Ad oggi si è ritirata dalle scene ed ha 78 anni.

