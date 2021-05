Stephane Jarny, direttore artistico Amici 2021/ Al posto di Giuliano Peparini..

Stephane Jarny, direttore artistico Amici 2021, chi è e cosa ha fatto nella sua vita?

Quello che abbiamo visto fino a questo momento nel serale di Amici 2021 è opera del coreografo di fama internazionale che ha preso il posto di Giuliano Peparini come direttore artistico del programma. Lui è Stephane Jarny e questa sera toccherà a lui occuparsi del gran finale dell’edizione numero 20 andando in scena in diretta a differenza di quanto accaduto nelle scorse settimane. Classe 1968, il coreografo ha saputo regalare ai ragazzi, nonostante l’impossibilità di alcuni contatti con i ballerini professionisti e anche i pochi ‘lavoratori’ in giro per lo studio, importanti quadri e belle scenografie soprattutto grazie alle tecnologie e ai led, cosa avrà preparato per questo finale adesso? Al momento non abbiamo molti dettagli su quello che andrà in onda ma siamo sicuri che il coreografo nato a Poissy, un comune nel dipartimento degli Yvelines nella regione dell’Île-de-France, sarà in grado di reggere il confronto con gli anni passati.

Amici 2021 serale: finale/ Diretta 15 maggio e vincitore: Giulia domina la categoria ballo?

L’amore per la danza e i suoi grandi successi

Durante la sua carriera da coreografo, Stephane Jarny ha avuto modo di curare molti spettacoli in tv e al teatro in tutto il mondo. Per sei edizioni è stato il direttore artistico di “Nouvelle Star”, l’American Idol francese, e poi ha lavorato al fianco di artisti come Bob Sinclar, Vanessa Paradis, Karl Lagerfeld e Kylie Minogue. Il suo amore per la danza è iniziato a 18 anni, dopo il diploma, quando lui e la sorella fanno una sorta di corso estivo e una volta tornato a casa decide di iscriversi in una vera scuola di danza. Da lì in poi la storia è tutta costellata di successi e anche dopo Amici 2021 sentiremo ancora parlare di lui, questo è certo.

LEGGI ANCHE:

Raffaele Renda e Martina Miliddi fidanzati?/ "Dopo Amici 2021 ci stiamo sentendo. Se son rose fioriranno!"Perla Blu, show alla finale di Amici 2021?/ Rudy Zerbi e Alessandra Celentano...

© RIPRODUZIONE RISERVATA