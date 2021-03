Stephanie Dansou, Giuliette/ Rovinosa caduta a gambe aperte a Ciao Darwin “a spasso nel tempo”

Stephanie Dansou è sicuramente una delle protagoniste di Ciao Darwin 8 che si sicuro non abbiamo ancora dimenticato. Tranquilli però, quelli che hanno rimosso il suo mitico viaggio nel tempo nella puntata delle Giuliette e le Messaline, potranno rivederlo o rivederlo proprio questa sera quando sarà riproposta la puntata. I suoi urletti e la sua caduta finale con tanto di gambe aperte e gonna pronta ad alzarsi, hanno fatto la storia del programma così come l’accoglienza che gli ha riservato Paolo Bonolis dopo la prova lunga e faticosa in cui non è riuscita nemmeno a riconoscere Romeo e Giulietta. Ma chi è Stephanie Dansou?

CICELYS ZELIES MADRE NATURA CIAO DARWIN MESSALINE VS GIULIETTA/ "Esperienza stupenda"

Stephanie Dansou, chi è la protagonista delle Giuliette in Ciao Darwin 8?

In realtà la giovane non è solo una concorrente di Ciao Darwin ma è anche una cantante e ballerina che sul suo profilo Instagram conta quasi 4mila followers. I suoi generi musicali sono il rock anni ’90, ma anche la musica leggera, la musica Cubana, la salsa e tutto quello che è musica e movimento. Tra le cose che ha messo in evidenza su Instagram ci sono i suoi viaggi, specie quello fatto a Londra, ma anche i suoi interessi e la sua famiglia. Ultimamente si è battuta anche per i diritti degli Afroitaliani che non devono più essere considerati ospiti. Nella sua presentazione ha poi rivelato che le ‘Giuliette sono vere, anche negli orgasmi’ e questo sicuramente è già un biglietto da visita di tutto rispetto. Cos’altro vedremo e cosa le sentiremo fare questa sera? Siamo sicuri che quello in onda oggi sarà una delle prove di A spasso nel tempo che più ricorderemo.

LEGGI ANCHE:

Paola Saulino "grandissima esperta di fal*i"/ La showgirl partenopea sbaglia tutte le risposte a Ciao DarwinMessalina chi è e significato/ Perché il suo nome è sinonimo di donna dissoluta

© RIPRODUZIONE RISERVATA