Ciao Darwin 8, Messaline vs Giuliette/ Cicelys Zelies Madre Natura: Taylor Mega… (replica)

CIAO DARWIN 8 MESSALINE CONTRO GIULIETTE LA REPLICA

Ciao Darwin 8 torna in onda oggi, sabato 4 aprile, in prima serata su canale 5, con la replica della quarta puntata. A sfidarsi, in quella che ha divertito tantissimo il pubblico durante la prima messa in onda saranno la squadra delle Giuliette guidata dalla bellissima Giorgia Palmas e la squadra delle Messaline che, invece, sarà guidata dalla statuaria Taylor Mega. Paolo Bonolis, affiancato dall’insostituibile Luca Laurenti, sarà così il protagonista di una replica che promette grande divertimento al pubblico e soprattutto che sarà totalmente dedicata alla bellezza femminile. Come sempre, la puntata sarà dalla e sfida musicale che metterà in risalto il diverso modo di concepire l’amore. Particolarmente divertente, poi, sarà la sfida della Macchina del Tempo che condurrà i concorrenti nell’affascinante mondo della letteratura.

LE PROVE DI CIAO DARWIN 8

Per superare la prova coraggio della replica della quarta puntata di Ciao Darwin 8 sarà necessario tirare fuori il coraggio e un pizzico d’incoscienza. “La prova coraggio di questa sera è, forse, una delle più terribili che abbiamo realizzato a Ciao Darwin. E’ una prova di sopravvivenza urbana”, dirà Paolo Bonolis nell’annunciare la scelta della prova ambientata tra le buche di Roma, ma cosa dovranno fare i concorrenti? Ciascun concorrente dovrà immergere i piedi nelle buche in cui ci possono essere scarti di cibo, topi, iguana, larve, blatte. Spazio, poi, alla sfilata e, infine, l’ultima prova che decreterà la squadra vincitrice sarà quella dei cilindroni.

VANJA JOSIC, LA MADRA NATURA DI CIAO DARWIN 8

Dopo le bellissime Ema Kovac e Angelina Michelle, il ruolo di Madre Natura della quarta puntata di Ciao Darwin 8 è affidato ad un’altra bellissima ovvero la statuaria Cicelys Zelies. Pelle d’ebano, fisico asciutto e atletico. la modella cubana, classe 1983, lo scorso anno ha incantato tutti scendendo le scale dello studio di Ciao Darwin 8. Top model, è diventata famosa sfilando per diversi stilisti tra i quali Roccobarocco. Ha partecipato anche a diversi videoclip musicali come ed oggi è in dolce attesa. Sposata con Diego Taiani, sul suo profilo Instagram pubblica foto in cui appare felice con il pancione in vista.



