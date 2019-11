Stephanie Frappart/ Chi è l’arbitro donna di Italia-Armenia Under 21

Sarà un arbitro donna a dirigere Italia-Armenia, match valido per le qualificazioni all’Europeo Under 21 in programma oggi a Catania. Si tratta di Stephanie Frappart, fischietto francese di 35 anni, designata per la prima volta ad un match delle nazionali maschili. La promozione di Frappart, come scrive “La Gazzetta dello Sport”, arriva dopo una lunga serie di prestazioni convincenti nella direzione di gare internazionali a livello femminile. Di recente Frappart ha messo in mostra il suo carisma e la sua lucidità nel seguitissimo Mondiale di calcio femminile disputatosi nella “sua” Francia. Quattro le partite dirette dal fischietto francese: l’uscita prematura della nazionale transalpina le ha inoltre consentito di essere designata anche per l’ultimo atto del torneo tra Stati Uniti e Olanda.

CHI E’ STEPHANIE FRAPPART, ARBITRO DONNA ITALIA-ARMENIA UNDER 21

Italia-Armenia Under 21 non sarà una prima volta soltanto per Stephanie Frappart: gli stessi Azzurrini, infatti, prima di oggi non sono mai stati arbitrati in un match ufficiale da una donna. Ma chi teme che arbitrare un match femminile sia molto diverso da dirigerne uno maschile non deve temere. Stephanie Frappart ha infatti già sperimentato a dovere la tensione di arbitrare un match maschile di livello: e che match! Il fischietto francese è stato designato infatti per la finale di Supercoppa Europea 2019 tra Liverpool e Chelsea. Nonostante tutti gli occhi fossero puntati su di lei, l’arbitro ha condotto la gara senza titubanze. Ma c’è di più: da parte dei giocatori c’è stato un atteggiamento insolitamente collaborativo. Sarà così anche questa sera durante Italia-Armenia? In ogni caso, ne siamo certi, la Frappart troverà il modo di farsi rispettare.

