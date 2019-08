Stephanie Frappart, chi è/ Arbitro donna che per primo dirigerà la Supercoppa Uefa

Stephanie Frappart è il nome di un arbitro donna destinato a entrare nella storia del pallone. La Uefa ha infatti designato il fischietto della Val d’Oise come direttore di gara della sfida di questa sera tra Liverpool e Chelsea: la Frappart sarà quindi il primo arbitro donna a dirigere una finale di Supercoppa. Un evento senza precedenti che segue il clamore degli ultimi Mondiali di calcio femminile (dove la francese ha diretto 4 incontri e pure la finale tra USA e Olanda), ma che non è stato accolto con favore da parte di tutti, addetti ai lavori e semplice appassionati. Oltre alle critiche però il profilo di Stephanie Frappart è senza dubbio di eccezionale rilievo. Anzi per lei, tale prestigioso record non è che l’ennesimo della sua eccezionale carriera col fischietto in bocca. Nata nel 1983, Stephanie Frappart diviene già nel 2014 la prima donna arbitro a dirigere una partita di calcio maschile per il secondo campionato francese tra Niort e Brest e nel 28 aprile 2019 diventa il primo direttore di gara femminile nella massima serie francese, dirigendo la partita di Ligue 1 tra Amiens e Strasburgo. Pure nel calcio femminile rimane un nome di grandissimo prestigio: in questi anni ha infatti diretto vari match ai Mondiali del 2015 e del 2019 (qui dirigendo anche la finale) e si è fatta un nome anche in occasione delle Olimpiadi 2016, degli Europei 2017 e dei Mondiali Under 20 nel 2018.

STEPHANIE FRAPPART PRIMO ARBITRO DONNA PER LA FINALE SUPERCOPPA: ROCCHI LA PROMUOVE

Come ricordato prima, la scelta della Uefa di promuovere Stephanie Frappart come primo arbitro donna per la finale della Supercoppa europea tra Liverpool e Chelsea di questa sera, non ha trovato ovunque grande favore, anzi non sono mancate le forte critiche. Da varie parti infatti si è discusso di questa promozione caduta dall’altro come di una mossa di facciata: eppure non sono anche mancati i pareri favorevoli di non pochi addetti al lavori. Solo nei giorni scorsi l’arbitro di Serie A e Fifa Gianluca Rocchi ha affermato sulle colonne della Gazzetta dello sport: “L’Uefa non ha mai regalato niente a nessuno, lo dico per esperienza personale. E posso testimoniare che la Frappart ha superato tutti i test maschili. Mi auguro faccia bene e spero che anche le nostre arrivino presto al suo livello”. Gli ha poi fatto coro anche Michele Uva, vice presidente dell’Uefa ai microfoni dell’Ansa: “ C’è stato molto rumore su questa designazione, ma è una designazione che si basa su una valutazione tecnica e sulle performance dell’arbitro e non perchè ci fosse la volontà di fare qualche cosa di diverso”.

