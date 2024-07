Steven Basalari e Viviana Vizzini sono fidanzati?/ Bona Sorte di Avanti un altro a Ibiza con l’imprenditore

Steven Basalari e Viviana Vizzini stanno insieme: è nata una nuova coppia

Steven Basalari e Viviana Vizzani formano una nuova coppia e la conferma arriva da Ibiza dove l’imprenditore e la Bona Sorte di Avanti un altro sono stati pizzicati insieme. Tuttavia, ad ufficializzare la storia e la presenza ad Ibiza sono stati gli stessi Steven Basalari e Viviana Vizzani condividendo alcune storie sui rispettivi profili Instagram. Basalari, in particolare, ha condiviso prima alcuni video in compagnia del cagnolino della Vizzani e, in serata, nel corso di una cena fatta in un locale prestigioso di Ibiza, ha pubblicato una foto di coppia.

Lino e Alessia, falò di confronto a Temptation island 2024?/ Lui stregato da Maika, lei perde la pazienza...

Nell’immagine che potete vedere qui in alto, la Bona Sorte di Avanti un altro è seduta sulle gambe di Basalari confermando, così, la relazione tra i due di cui qualche indiscrezione era circolata negli scorsi giorni.

Steven Basalari e Viviana Vizzini e il bacio sui social

La storia tra Steven Basalari e Viviana Vizzani era stata ufficializzata dallo stesso imprenditore con una storia su Instagram di un bacio tra i due. Affiatati e molto complici, i due si stanno godendo una vacanza di coppia in compagnia di altri amici mostrandosi sempre più uniti.

Chi è Pino Daniele, com’è morto il cantautore: carriera, vita privata/ La moglie Fabiola Sciabbarrasi

La Bona Sorte di Avanti un altro, in attesa di tornare a registrare le nuove puntate del programma di Paolo Bonolis, si sta godendo l’estate in compagnia di Steven Basalari che è sbarcato a Ibiza con un jet privato insieme a Viviana Vizzini e a tutto il gruppo di amici.











© RIPRODUZIONE RISERVATA