Steven Zhang vende l’Inter?/ Il club costa oltre 1,2 miliardi, sarà cessione o rifinanziamento

Steven Zhang è quasi arrivato al bivio. Con la scadenza incombente del prestito da 275 milioni di euro da parte di Oaktree il prossimo maggio, l’imprenditore cinese può percorrere due strade: studiare una soluzione di rifinanziamento del prestito oppure cercare nuovi soci o cedere la società nerazzurra. Questo è quanto riferisce il noto quotidiano Il Sole 24 Ore, che spiega come da una parte ci sia la banca d’affari Usa Goldman Sachs, a cui la famiglia Zhang ha conferito l’incarico di studiare una soluzione di rifinanziamento del prestito; dall’altra, il consulente Raine Group, che sarebbe a caccia di potenziali soci e o acquirenti.

In questo senso va segnalato che ci sarebbero già almeno due-tre gruppi interessati all’Inter, tra cui quello guidato dall’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus. Bisognerà tuttavia capire se i candidati avranno la disponibilità finanziaria necessaria per subentrare a Zhang, in quanto la valutazione della società nerazzurra si aggirerebbe attorno agli 1,2 miliardi di euro.

Zhang pronto a “blindare” il futuro dell’Inter con un nuovo prestito, ma spaventano i tassi di interesse molto salati: gli scenari possibili

La scadenza non è così lontana e Zhang vuole evitare il rischio di vedersi strappare l’Inter da Oaktree con escussione del pegno. Secondo quanto riferisce Il Sole 24 Ore, proprio dopo l’acquisto di Pavard, è arrivata la comunicazione del presidente nerazzurro ai suoi consulenti. Se da una parte Raine si sta muovendo in ottica di un riassetto azionario, dall’altro lato Goldman sta studiando un rifinanziamento.

La famosa banca d’affari statunitensi, che ha rapporti molto stretti con la famiglia Zhang e con l’Inter, potrebbe dunque trovare una soluzione, andando a sindacare l’eventuale nuovo prestito. Il nuovo ostacolo, tuttavia, sarebbe rappresentato dai tassi d’interesse molto salati, che già nel finanziamento con Oaktree erano al arrivati al dodici per cento.

