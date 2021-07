Sting canta “Englishman in New York” a Positano/ Video, l’artista è in vacanza e…

Sting ha regalato un momento indimenticabile in quel di Positano cantando “Englishman in New York” con due menestrelli del posto. Il video è stato condiviso sui social e ha fatto subito il giro del web, si vede un rilassato Sting in t-shirt e tuta intonare le parole di quella che è una delle sue canzoni più famose estratta dal suo secondo album da solista del 1987. Pubblicata come singolo l’anno successivo, ha ottenuto il disco d’oro in Italia (secondo i dati FIMI dal 2009).

L’ammirazione che gli italiani hanno dimostrato verso il fondatore dei Police durante gli anni è sempre stata ricambiata con l’amore che lui stesso prova per il nostro Paese. Attualmente è in vacanza in Costiera Amalfitana ma possiede una bellissima casa in Toscana, tra le colline del Chianti, dove produce da anni vino, miele ed olio extravergine d’oliva. Inoltre, l’artista ha da poco inaugurato anche una pizzeria all’interno della tenuta Il Palagio e lo ha comunicato tramite i suoi social scrivendo: “Venite e unitevi alla gang alla pizzeria wine bar Il Palagio, in cui potete gustare una pizza favolosa, assaggiare tutti i nostri vini e persino alcune birre toscane artigianali“.

Sting in Costiera Amalfitana, il video

L’amore di Sting per l’Italia era dunque risaputo, ma lo scorso giugno lo ha dimostrato ancora una volta dando vita alla fondazione Every Breath Foundation, attuata per offrire sostegno a bar e ristoranti italiani colpiti dalla crisi dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19. Il nome si rifà alla canzone “Every Breath You Take” dei Police del 1983, uno dei maggiori successi musicali di quell’intero anno, in Italia conta il doppio disco di platino.

Oggi Sting sceglie di nuovo il nostro bel Paese e lo fa per godersi le vacanze estive. Ha raggiunto la Campania, in particolare la provincia di Salerno per non perdersi la bellezza della Costiera Amalfitana, e anche di Napoli facendo tappa a Capri. Il cantante, al contrario di come farebbe qualsiasi altra importante star mondiale, non ha nascosto la sua presenza, anzi, è stato avvistato e filmato sull’isola Li Galli (di fronte a Positano) mentre canta la sua “Englishman in New York” sulle note di un musicista locale che suona il mandolino.

