Sting: “I Beatles mi hanno cambiato la vita”/ “La mia infanzia non fu particolarmente felice”

Quarant’anni dopo lo scioglimento dei The Police, con più di 100 milioni di album venduti, Sting continua a girare il mondo per difendere l’ambiente e i diritti umani. A Le Monde, il cantante racconta di come sia cambiata la sua vita grazie alla musica: “Non sarei qui senza i Beatles. Ti sembrerà incredibile, ma ricordo vividamente il momento in cui li ho sentiti per la prima volta. Era il 1962, avevo 11 anni e frequentavo l’ultimo anno delle elementari. Eravamo negli spogliatoi della piscina, ad asciugarci con forti colpi di asciugamani quando, all’improvviso, sentii le prime battute di Love Me Do, provenienti da una radiolina. È stato sorprendente. L’armonica solitaria di John e il basso di Paul, l’armonia vocale, la sobrietà degli arrangiamenti… Ho subito percepito qualcosa di importante, di rivoluzionario. Abbiamo tutti smesso di fare le nostre buffonate. E ho pensato: questo mi sta cambiando la vita“.

Da quel momento “sono diventato un fan assoluto dei Beatles. Ho studiato i loro dischi, riportando centinaia di volte la puntina del giradischi su misure che sfuggivano alla mia comprensione per riprodurre le sequenze di accordi sulla chitarra. Ho imparato a suonare tutte le loro canzoni, ne andavo matto. Quale musica! Ma qualcos’altro mi ha toccato: loro venivano da Liverpool, un porto attivo sulla costa occidentale dell’Inghilterra, e io ero da Wallsend, un porto sulla costa orientale, vicino a Newcastle. Erano, come me, di origini modeste. E cosa avevano fatto? Niente di meno che conquistare il mondo con le loro canzoni. Ebbene il loro esempio ha autorizzato un’intera generazione di giovani inglesi a sognare di fare la stessa cosa! Ed è quello che ho fatto. Senza di loro, non sono sicuro che avrei avuto il permesso di provare. Sono loro infinitamente grato”.

Sting: “La musica sempre presente in famiglia”

Il primo approccio alla musica, per Sting, è arrivato da piccolissimo: “Avevo ereditato da uno zio andato in Canada una chitarra alla quale ero legato da quando avevo 8 anni. È diventata la mia ossessione. Ho passato tutti i miei momenti liberi appoggiandomi a lei, ritirandomi in me stessa e imparando da sola. Ma la musica era sempre stata presente in famiglia. Mia madre suonava il pianoforte, soprattutto i tanghi, che adorava. E mio padre, che aveva una voce da tenore, cantava insieme a lei. Quando non litigavano. Ahimè, le discussioni hanno portato via tutto” racconta a Le Monde.

Così il canto si è fermato “sostituito da insulti e vocaboli di guerra. Non direi che la mia infanzia sia stata particolarmente felice o bella. Vivevo in una regione industriale. I cantieri navali cominciavano alla fine della mia strada e le miniere di carbone erano vicine. Molto presto mi sono chiesto: è questo il mio futuro? Non c’è altra scelta? La risposta è stata no. Il destino degli uomini di Newcastle era segnato: o l’arsenale o la miniera. Quindi sono dovuto scappare”. Musica, certo, ma non soltanto: “La musica mi sembrava la strada giusta, ma l’istruzione era essenziale. Quindi ho lavorato duro e ho ottenuto una borsa di studio per andare al liceo. Mi sono immerso nella storia, nella poesia, nel francese. Tanto materiale assurdo per mio padre, che non aveva mai letto un libro e aveva lavorato nei cantieri navali prima di diventare lattaio. Che io volessi imparare il latino era al di là delle sue capacità. A meno che tu non voglia diventare prete…”.











