Sting sta male? “Non si sente bene”/ Concerti annullati: “Glielo ha ordinato medico”

Sting sta male? L’interrogativo circola sui social dopo il secondo concerto annullato nel giro di pochi giorni. Se lo chiedono infatti i fan, preoccupati dall’annuncio dell’ex leader dei Police. La prima data saltata è stata quella al Jazz Festival di Gand, in Belgio. Poi è arrivato un altro annuncio, direttamente dal profilo Twitter ufficiale, riguardo la tappa di Monaco di Baviera. Nel messaggio pubblicato sui social si fa riferimento alla decisione del 67enne musicista britannico, spiegando che è legata «ai consigli del suo medico». Niente di più. Queste poche parole hanno dunque scatenato la curiosità e soprattutto la preoccupazione dei supporter che si stanno chiedendo quale possa essere la causa di salute che ha portato a questa doppia assenza imprevista. In passato era già accaduto a Sting di annullare dei concerti, in quel caso per problemi alla voce. Ma i fan si chiedono perché non sia stata precisata la causa, sempre che sia ancora quello il problema accusato dall’artista.

STING STA MALE? “NON SI SENTE BENE” FAN PREOCCUPATI

«È con sincero dispiacere che il concerto di Sting previsto per domani – mercoledì 10 luglio – al Tollwood di Monaco, in Germania, deve essere cancellato perché Sting non si sente ancora bene. Il dottore gli ha consigliato di non esibirsi. I biglietti verranno rimborsati preso il punto vendita a partire dalle ore 10:00 di domani. Ci scusiamo con i fan per ogni disagio causato», questo il comunicato integrale. Sting, al secolo Gordon Matthew Thomas Sumner, è uno dei cantanti più amati a livello mondiale. Cantautore e polistrumentista, ha una voce unica e originale nel panorama musicale degli ultimi decenni. Per molti la sua figura è legata ai Police, band di cui è stato leader e trascinatore, ma ha avuto successo anche da solista, infatti la sua carriera è stata costellata da successi, premi e riconoscimenti. Ora i fan si aspettano qualche aggiornamento dallo staff di Sting circa le sue condizioni di salute.

We regret to inform you that Sting’s performance at the Ghent Jazz Festival in Ghent, Belgium this evening must be canceled due to doctor’s orders. Information regarding the reimbursement of tickets will follow soon. — Sting (@OfficialSting) 8 luglio 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA