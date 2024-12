Trudie Styler è la seconda moglie di Sting: prima di lei il matrimonio con Frances Tomelty

Sei figli e due mogli: quella di Sting è sicuramente una famiglia allargata, ma oggi nel suo cuore c’è un’unica e sola donna e si chiama Trudie Styler. Attrice e produttrice cinematografica di 70 anni, Trudie è una donna che sin da giovanissima ha seguito il suo sogno artistico, anche se ciò ha significato dover lasciare la famiglia. A 18 anni, Trudie ha infatti lasciato casa e genitori, che non credevano nelle sue ambizioni attoriali, ed è partita per Stratford-upon-Avon, dove è stata accolta da una coppia.

Lì ha cercato prima un lavoro, poi un altro incontro importante l’ha portata a conoscere e frequentare il teatro. Un passato che la accomuna a suo marito Sting, che come lei ha lasciato giovanissimo la sua città per inseguire i suoi sogni di musicista e cantante. Prima di incontrare Trudie, Sting ha avuto un’altra moglie, l’attrice Frances Tomelty, con la quale è stato sposato dal 1976 al 1984. Sposerà Trudie nel 1992, e insieme avranno quattro figli: Brigitte “Mickey” Michael (1984), Jake (1985), Eliot Paulina (1990) e Giacomo Luke (1995). Dalla precedente moglie, Sting ha invece avuto due figli: Joe e Fuschia.

Trudie Styler e Sting: il segreto di un amore che dura da 30 anni

In un’intervista rilasciata al Corriere, Trudie Styler ha proprio parlato di come la sua vita fosse legata a quella di Sting: “Avevamo la stessa ambizione da quando eravamo giovanissimi. – ha spiegato – Andare in una grande città e seguire un sentiero creativo. Ed entrambi veniamo da un background di classe operaia in aree povere dell’Inghilterra, e poi abbiamo frequentato una scuola di grammatica per avere una buona educazione. I nostri genitori hanno vissuto vite dure, non facili. Siamo stati fortunati ad avere successo”, ha aggiunto. Parlando invece del loro rapporto, l’attrice ha spiegato che a tenerlo in piedi per oltre 30 anni è stato “l’equilibrio e la compatibilità”. C’è un ottimo dialogo oltre che una condivisione di progetti ed impegni; e soprattutto “ci rispettiamo e credo siamo stati un esempio per i nostri quattro figli che sono felici con i loro partner.”