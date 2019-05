STING/ Video, con Shaggy un successo anche negli spot (Radio Italia Live)

Sul palco di Radio Italia Live ci sarà anche un artista non italiano, ovvero Sting, tornato nuovamente alla ribalta con un nuovo disco dal titolo My Songs, una collezione che comprende molti brani, celebri hit ma anche nuove interpretazioni. Il disco verrà pubblicato in vari formati, lo stesso autore ha dichiarato di aver messo un pezzo della sua vita in questo lavoro. Registrazioni moderne e arrangiamenti originali, è questo il mix interessante che celebra la sua carriera. Una dimostrazione di come la sua musica sia definibile sempreverde in quanto sempre attuale, di moda e piacevole da ascoltare. Un grande autore che ha saputo negli anni anche divertirsi, aprirsi nuove strade e pur rimanere un punto fermo a livello nazionale e internazionale per diverse generazioni.

STING A RADIO ITALIA LIVE, IL SUCCESSO DA SOLISTA

Sting è lo pseudonimo di Gordon Matthew Thomas Sumner, autore, cantante, attore britannico divenuto famoso grazie al suo esordio con la band Police. Poi solista eccezionale che ha saputo creare una carriera incredibile come pochi altri prima di lui. Le sue influenze musicali sono miste e vanno dal jazz alla musica classica. Tanti i riconoscimenti prestigiosi nella sua lunga carriera, addirittura Golden Globe, Grammy e candidature all’Oscar. Sting ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Si è impegnato attivamente nella propaganda dei diritti umanitari, utilizzando il suo consenso mediatico, ma non sono mancate le polemiche per la sua partecipazione a eventi che sposano regimi dittatoriali.

LO SPOT INSIEME A SHAGGY

L’ultimo grande successo di Sting è anche aver partecipato alla campagna della nuova gamma 500 di Fiat. Una scelta importante, da parte del marchio automobilistico, quella di affidarsi al celebre cantante e Shaggy. Due nomi di successo che si sono esibiti per lo spot. Nel video una ragazza sale sull’auto e gira per le vie di Barcellona, scegliendo proprio un brano musicale a tutto volume grazie all’impianto Beats. Quando la musica sale e la guida si fa sempre più coinvolgente, la ragazza vede Sting e Shaggy fermi sul ciglio della strada. La stessa ragazza poi, una volta arrivata all’osservatorio astronomico, nota due figure conosciute. Sting e Shaggy, nei panni di due speciali astronauti che stanno fluttuando nello spazio. I due artisti hanno quindi prestato al noto marchio automobilistico la loro canzone Just one lifetime.





© RIPRODUZIONE RISERVATA