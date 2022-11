Stolen/ Su Italia 1 il film con Nicolas Cage e Danny Huston

Stolen, film di Italia 1 diretto da Simon West

Il film Stolen del 2012 diretto da Simon West, andrà in onda su Italia 1 a partire dalle 21.20 di oggi, 17 novembre 2022. La pellicola ha un cast che vanta nomi come Nicolas Cage, Danny Huston, Sami Gayle, Josh Lucas, Malin Åkerman e Mark Valley.

Il regista è al secondo film con Nicholas Cage. Nel 1997 infatti, i due hanno lavorato insieme al film Con-Air. Stolen è un film d’azione che si mischia ad atmosfere crime e thriller. La storia e la sceneggiatura sono a opera di David Guggenheim, famoso principalmente per il film Safe House: Nessuno è al sicuro. La colonna sonora di Stolen è invece stata affidata a Mark Isham, noto compositore americano che ha curato le musiche di film come The Black Dahlia e Leoni per agnelli. Non da meno anche la sua nomination all’Oscar per la migliore colonna sonora del film In mezzo scorre il fiume.

Stolen, la trama del film

Stolen è ambientato durante il Mardi Gras a New Orleans, Nicholas Cage interpreta il criminale Will Montgomery che, dopo essere stato tradito in una rapina da 10 milioni di dollari in obbligazioni, viene catturato e spedito in carcere per 8 lunghi anni. Fin dall’inizio si capisce che, nonostante il desiderio di rubare, ama sua figlia e uccidere non è nei suoi programmi. Dopo il suo rilascio infatti, è pronto a lasciarsi alle spalle il suo passato criminale e cercare di ricostruire una relazione con la figlia Allison, interpretata da Sami Gayle.

L’FBI, con Danny Huston, e i suoi vecchi compagni però, credono che abbia nascosto la refurtiva dell’ultima rapina. Il suo vecchio compagno Vincent, ossia Josh Lucas, rapisce quindi Allison e chiede a Will Montgomery i 10 milioni di dollari come riscatto. Allison è tenuta perennemente nel bagagliaio insonorizzato di un taxi che si aggira tra la folla durante il giorno del Mardi Gras ossia del martedì grasso. Montgomery ha solo 12 ore per recuperare i 10 milioni di $ e ottenere il riscatto di sua figlia. In realtà però Will non ha mai preso i soldi della rapina e deve così fidarsi della sua vecchia complice Riley, interpretata da Malin Ackerman. I due infatti, organizzano un’altra rapina per poter pagare il riscatto e riavere sua figlia, prima che sia troppo tardi.

