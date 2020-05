Stop alla Ligue 1/ Lione pronto a una causa milionaria, Houllier: “Scelta affrettata”

Pubblicità

Solo pochi giorni fa il governo e la federazione calcistica francese hanno deciso per lo stop definitivo al campionato della Ligue 1 2019-2020: una mossa che ha suscitato ovviamente scalpore, proprio nel momento in cui gli altri campionati d’Europa stanno lavorando per una pronta ripresa dopo lo stop, ma che pure ha provocato non poche polemiche, specie tra i club francesi, che avrebbero voluto giocarsi in campo gli ultimi verdetti della stagione. Se infatti non vi era molto da discutere sull’assegnazione a tavolino dello scudetto al Paris Saint Germain, visto il vantaggio che il club parigino aveva in classifica, pure stanno portando un vespaio di polemiche le scelte fatte della Federazione sull’assegnazione dei pass per le prossime edizioni delle competizioni UEFA. La cristallizzazione della classifica allo stop della Ligue 1 di fatto non è andata giù in primis all’Olympique Lione, che come ci riporta Tuttosport, è pronto a impostare una causa milionaria contro la Ligue 1, per la sua esclusione dalle manifestazioni Uefa.

STOP ALLA LIGUE 1, IL LIONE FA CAUSA

Da classifica, così come fissata allo stop della Ligue 1 infatti avranno accesso alla prossima edizione della Champions League Psg, Marsiglia e Rennes, mentre sarebbero Lille, Reims e Nizza ad accedere all’Europa League: dopo 23 anni dunque il Lione sarebbe escluso dalle manifestazioni continentali. Un’evento dunque inaccettabile per il club, che in una nota, dopo aver ribadendo che il governo francese non pareva essere così favorevole allo stop definitivo, ha pure aggiunto di aver presentato in Lega “una soluzione alternativa, che avrebbe consentito la fine del campionato in sicurezza”, che pure non è stata presa in considerazione. Nel piano del Lione vi erano una sorta di calendario limitato a 3 settimane con match di play off e play out per decidere i due capi della classifica (e dove il Psg sarebbe già stato campione): soluzione che sarebbe andata anche a vantaggio di tv e scommesse sportive e che piaceva pure ad altre società. Il progetto non è stato però accolto e dunque il Lione ha deciso di riservarsi: “ il diritto di presentare ricorso contro questa decisione e di chiedere un risarcimento danni, poiché il danno per il club ammonta a diverse decine di milioni di euro”. Oggi poi ha dato man forte anche Gerard Houllier, consigliere del presidente del Lione, che a TalksSport ha affermato a chiare lettere: “In Francia hanno deciso di fermarlo, ma secondo me è stata una scelta affrettata”.



