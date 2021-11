Storia di una famiglia perbene/ Anticipazioni 10 novembre: Michele e Maria in fuga

Storia di una Famiglia Perbene, anticipazioni seconda puntata 10 novembre

Questa sera, mercoledì 10 novembre, in prima serata su Canale 5 va in onda la seconda puntata di “Storia di una famiglia perbene”, con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, tratto dall’omonimo romanzo di Rosa Ventrella. La fiction, diretta da Stefano Reali, racconta la storia d’amore, ambientata a Bari, tra Maria e Michele tra gli anni 1985-1992. Teresa, la madre di Maria è interpreta da Simona Cavallari: “È una donna degli anni ’80, succube e devota al marito. Incassa tutto, si fa dominare e per raggiungere il suo obiettivo non le resta che lavorare sottotraccia. Confesso di aver fatto fatica ad amare questo ruolo perché tocca delle corde complicate”, ha detto l’attrice a FqMagazine.

Il Cacciatore 3/ Anticipazioni puntata 10 novembre: Saverio cattura Aglieri?

Il marito Antonio è interpretato da Giuseppe Zeno, reduce del successo di “Luce dei tuoi occhi” con Anna Valle.

Trama seconda puntata Storia di una famiglia perbene: cosa succederà?

Ecco le anticipazioni della seconda puntata di “Storia di una famiglia perbene”. Teresa e Antonio De Santis sono sul lastrico dopo che un rovinoso incendio ha distrutto il loro peschereccio. I due, a malincuore, si trovano costretti a interrompere gli studi di Maria (Silvia Rossi). Michele Straziota (Andrea Arru), dispiaciuto di non poter più andare a scuola con l’amica, decide di aiutarla offrendole i soldi necessari a coprire le spese scolastiche. Michele non sa che si tratta di proventi illeciti legati ai traffici della sua famiglia. Maria, colpita dal gesto dell’amico, inizia a guardarlo con occhi diversi. Intanto Antonio (Giuseppe Zeno), che da sempre difende la sua reputazione di uomo onesto, scopre che il padre era colluso con il boss Straziota.

Imma Tataranni 2: Anticipazioni seconda parte, quando torna in tv/ Un successo RAI!

Inoltre, nella seconda puntata Storia di una famiglia perbene, scopre che uno dei suoi figli, Vincenzo (Lorenzo Mazzotta), frequenta i figli di don Nicola (Vanni Bramati) ed è coinvolto nei loro affari di contrabbando. Maria e Michele meditano la fuggire insieme per allontanarsi dalle rispettive famiglie, ma il boss scopre tutto…

LEGGI ANCHE:

Imma Tataranni 2/ Anticipazioni e diretta 9 novembre: morto il governatore Lombardi!

© RIPRODUZIONE RISERVATA