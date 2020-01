Storia d’inverno/ Video, su Canale 5 il film Colin Farrell (oggi, 6 gennaio 2020)

Storia d’inverno è un film fantastico sentimentale che andrà in onda oggi, 6 gennaio, su Canale 5 alle ore 13,40. La pellicola, il cui titolo originale è Winter’s Tale, è uscito nel 2014 ed è stato scritto, diretto e prodotto da Akiva Goldsman. Il cast vanta alcune presenze stellari come l’attore irlandese Colin Farrell, protagonista di pellicole di successo come Daredevil o Dumbo, l’amato e affascinante gladiatore Russell Crowe e la bellissima Jennifer Connelly, attrice in film come C’era una volta in America e A Beautiful Mind. Questo è il primo film alla regia di Akiva Goldsman e si ispira all’omonimo romanzo di Mark Helprin. Le musiche sono state composte da Rupert Gregson-Williams e Hans Zimmer mentre il responsabile per la scenografia è Naomi Shohan.

Storia d’inverno, la trama del film

Storia d’inverno è ambientato a Nwe York nel novecento e vede come protagonista Peter Lake, un orfano ladro di professione. Cresce protetto da un famoso ladro e demone Pearly Soames. Un giorno Peter decide di andarsene e viene salvato da un cavallo bianco. È proprio quest’ultimo che lo convince a rubare nella ricchissima casa di Isaac Penn ma qui Peter fa la conoscenza della figlia di lui, Beverly. Beverly è una bellissima donna dalla chioma rossa ma terribilmente malata. Peter si innamora di lei e decide di rimanere in città nonostante Pearly lo cerchi per vendicarsi del tradimento. I due innamorati si rifugiano in una casa sul lago credendo di essere ormai lontani da Pearly ma questi riesce a ingaggiare un angelo e ad avvelenare Beverly. Peter è disperato perchè credeva di avere il potere dentro di lui di poter salvare una giovane donna dai capelli rossi, ma il futuro ha in serbo per lui una sorpresa. Infatti dopo un terribile scontro con Pearly si ritrova nella New York del 2014 e grazie all’aiuto di una giornalista riuscirà a ritrovare delle persone legate al suo passato e forse a ricongiungersi con la sua amata.

Il trailer di Storia d’inverno





