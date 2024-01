STORIA GAZA/ Israele e la “dottrina Dahiya”: come togliere una via di uscita ai palestinesi

Negli ultimi dieci anni, la Striscia di Gaza è stata testimone di una serie di operazioni militari israeliane che hanno segnato un’escalation nel conflitto israelo-palestinese. Questo periodo di intensa attività militare, iniziato nel giugno 2006 con l’operazione “Prima pioggia”, ha visto un significativo aumento nell’uso della forza da parte di Israele, segnando un punto di svolta nel lungo conflitto. Con quella operazione Israele ha introdotto tattiche militari aggressive, inclusi intensi bombardamenti aerei e incursioni terrestri. Queste azioni hanno portato a un numero significativo di vittime civili, spesso in aree densamente popolate, dove la distinzione tra obiettivi militari e civili è diventata sempre più sfumata. La successiva operazione “Nuvole d’autunno” ha intensificato ulteriormente questo approccio, causando la morte di 70 civili in meno di due giorni a novembre 2006, e quasi 200 alla fine dello stesso mese, metà dei quali erano donne e bambini.

PALESTINESI IN CONGO?/ Il giurista: sarebbe un trasferimento forzato e un crimine contro l'umanità

Nel 2007, la strategia israeliana si è evoluta, passando da una serie di operazioni punitive a una politica più ampia e sistematica nei confronti di Gaza. Questo cambiamento di strategia è stato particolarmente evidente nella decisione di imporre un assedio alla Striscia, limitando severamente l’accesso ai beni essenziali e aggravando la crisi umanitaria. La rappresentazione di Gaza come una “base terroristica” ha ulteriormente giustificato queste misure agli occhi di alcuni, mentre altri le hanno viste come un tentativo di costringere la popolazione di Gaza a un cambiamento politico.

IN ISRAELE/ "Netanyahu ha fallito sugli ostaggi ma l'80% vuole un paese senza palestinesi"

Nel 2008, la tensione nella regione è cresciuta a seguito della “Dottrina Dahiya”, un approccio militare che prevedeva la distruzione totale di aree in risposta a lanci di missili. Questa dottrina, rivelata dal quotidiano Haaretz, ha rappresentato una svolta nell’intensità della risposta militare israeliana. Il conflitto ha raggiunto un altro punto critico nel 2014 con l’operazione “Margine di protezione”, scatenata dal rapimento e dall’uccisione di tre coloni israeliani in Cisgiordania. Questa operazione ha visto un uso massiccio della forza militare, causando circa 2.200 morti palestinesi e devastanti danni infrastrutturali a Gaza.

MAR ROSSO/ Ecco perché siamo a un passo da un attacco di Usa & co. contro gli Houthi

Il decennio di operazioni militari ha avuto un impatto devastante su Gaza, con gravi conseguenze umanitarie e economiche. L’assedio e le restrizioni hanno limitato l’accesso a risorse vitali, mentre le continue operazioni militari hanno lasciato poco spazio per la ricostruzione e la ripresa economica. La situazione è stata ulteriormente complicata da tensioni politiche interne e dalla complessa dinamica geopolitica della regione.

Nonostante gli appelli internazionali per una risoluzione pacifica, il conflitto tra Israele e Gaza rimane uno dei più complessi e intrattabili del nostro tempo. La cronaca di questo decennio di conflitto non è solo la storia di una serie di operazioni militari, ma anche una testimonianza delle sofferenze umane e delle sfide persistenti alla ricerca di pace e stabilità nella regione.

In conclusione, il conflitto a Gaza rappresenta un microcosmo delle più ampie sfide che affronta il Medio Oriente. Con ogni operazione militare e ogni ciclo di violenza, le speranze di una soluzione pacifica sembrano diventare sempre più elusive, lasciando la popolazione di Gaza in uno stato di continua incertezza e sofferenza. La regione, intrappolata in un circolo vizioso di violenza e rappresaglie, ha visto un deterioramento delle condizioni di vita, con l’aumento della povertà e della disoccupazione. Le infrastrutture di base, comprese scuole e ospedali, hanno subito danni significativi, rendendo difficile una vita normale per i residenti della Striscia.

Inoltre, la situazione a Gaza ha avuto ripercussioni politiche internazionali. Le operazioni militari israeliane sono state oggetto di intense discussioni e dibattiti a livello globale, con opinioni divise tra coloro che sostengono il diritto di Israele di difendersi e coloro che vedono le azioni come eccessive e contrarie ai diritti umani. Organizzazioni per i diritti umani e gruppi internazionali hanno espresso preoccupazione per l’uso di tattiche che hanno portato a un elevato numero di vittime civili e alla distruzione di infrastrutture civili. Il rapporto Goldstone dell’ONU del 2009, sebbene controverso e oggetto di critiche, ha tentato di fornire una valutazione equilibrata degli eventi, ma ha anche evidenziato la difficoltà di stabilire i fatti in un contesto così carico di tensione e di narrazioni contrastanti. La crisi umanitaria e il deterioramento delle condizioni di vita a Gaza hanno sollevato questioni morali e legali sul blocco e le restrizioni imposte, complicando ulteriormente gli sforzi internazionali per una soluzione pacifica.

Nel contesto di questi eventi, la resistenza di Hamas e altre fazioni palestinesi ha continuato a sfidare Israele, spesso rispondendo con lanci di missili e altre tattiche di guerriglia. Questo ha contribuito a un ambiente di insicurezza e instabilità, rendendo difficile qualsiasi progresso verso la pace. Infine, la situazione a Gaza rappresenta una sfida fondamentale per la comunità internazionale. La ricerca di una soluzione equa e duratura al conflitto israelo-palestinese richiede un impegno sostenuto e una comprensione approfondita delle complesse dinamiche in gioco. Mentre il mondo osserva e discute, la vita quotidiana per i palestinesi di Gaza continua a essere una lotta per la sopravvivenza e la dignità, con la speranza che un giorno verrà trovata una via di uscita da questo ciclo di violenza e sofferenza.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA