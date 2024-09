SCIOPERO DEI DIPENDENTI RAI: BRACCIA INCROCIATE, ECCO PERCHÉ

Tanti telespettatori saranno rimasti sorpresi nell’accendere la tv e non trovare le loro trasmissioni preferite in onda. Saltano infatti, nella giornata di lunedì 23 settembre, una serie di programmi Rai giornalieri, come Storie Italiane o I Fatti Vostri, per via di uno sciopero dei dipendenti Rai in essere proprio in questo inizio di settimana. Lo sciopero è stato proclamato a inizio agosto, dunque è in programma da più di sei settimane, ed è stato annunciato da una serie di sindacati: Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater.

Il motivo di tale decisione dipende dalla mancata approvazione da parte dei lavoratori del rinnovo di contratto di lavoro. I dipendenti, quadri, impiegati e operai, hanno infatti deciso di non sottoscriver l’accordo per varie motivazioni, come le prospettive aziendali (con vendita di ulteriori quote di Rai Way), incertezza sul sostentamento dell’azienda e sull’importo e la modalità di pagamento del canone del 2025, dopo il taglio del 2024. Dunque, dopo la mancata approvazione del rinnovo di contratto del 16 luglio scorso, i dipendenti hanno incrociato le braccia nella giornata di oggi.

SCIOPERO DEI DIPENDENTI RAI: QUALI PROGRAMMI SALTANO

Lo sciopero dei dipendenti Rai di oggi, 23 settembre 2024, riguarda il personale non giornalistico dell’azienda. Nonostante ciò, l’Usigrai, sindacato dei giornalisti Rai, ha diramato un comunicato per schierarsi al fianco di operai, tecnici, impiegati e quadri, affermando di comprendere le loro motivazioni. Secondo il sindacato, bisognerebbe promuovere un nuovo approccio nella stessa azienda, mettendo al centro il ruolo dei dipendenti Rai.

A saltare, nella giornata di oggi, sono stati una serie di programmi. Non è andato in onda il Tg1 Mattina, così come “Unomattina“, sostituito da “Diario di Unomattina” con vari spezzoni di puntate dei giorni passati. Su Rai 2 è saltato “Tg2 Italia Europa” mentre su Rai 3 non c’è stato “Buongiorno Italia” e “Buongiorno Regione”. Saltati anche altri programmi come “Storie Italiane” su Rai 1 e “I fatti vostri” su “Rai 2”.

