Storm Area 51: gruppo Facebook prepara l’invasione della base/ Correranno come Naruto

Il gruppo Facebook “Storm Area 51”, sta preparando l’invasione della famosa Area 51, la segretissima base che si trova negli Stati Uniti, precisamente nel deserto del Nevada, e che per anni è stata oggetto di congetture mai realmente provate sulla presenza di alieni al suo interno e di esperimenti con gli extraterrestri. Evidentemente i 600mila iscritti al gruppo vogliono cercare di carpire i segreti presenti all’interno della base, e se le dicerie sono reali o meno, spinti dall’inventore dello stesso, l’australiano Jackson Barnes. Questi ha dato appuntamento a tutti al 20 settembre prossimo di fronte all’Area 51, fornendo anche indicazioni precise sul metodo di invasione: bisognerà introdursi in massa nella zona militare correndo alla Naruto, il noto manga giapponese che nelle sue corse porta le braccia indietro per prendere più velocità. Curioso questo secondo dettaglio, fatto sta che secondo lo stesso Barnes “Non potranno fermarci tutti”.

STORM AREA 51: GRUPPO FACEBOOK PREPARA L’INVASIONE

Dopo un iniziale fervore, come fa notare TgCom24.it, l’organizzatore del grande evento sembrerebbe però aver tirato i remi in barca, spiegando: “Buongiorno governo degli Stati Uniti – ha voluto precisare sui social Barnes – questo è uno scherzo e non intendo portare avanti il piano. Ho solo pensato che sarebbe stato divertente e che avrei ricevuto molti like. Non sono io il responsabile se poi le persone decideranno di occupare effettivamente l’Area 51”. Forse lo stesso Barnes ha ricevuto qualche minaccia di azione legale da parte del governo degli Stati Uniti, o forse qualcuno lo ha messo in guardia sul rischio di organizzare un evento di questo tipo. A questo punto resta solo da capire se il prossimo 20 settembre si presenterà qualcuno in Nevada per provare ad invadere l’area segreta, o meno. L’Area 51 è stata realizzata nel ’55, e i primi misteri sono iniziati negli anni ’80, quando è circolata l’indiscrezione secondo cui nella stessa area era stato progettato il famoso Ufo schiantatosi a Roswell alla fine degli anni ’40, nonostante questo evento si fosse appunto verificato molto prima della creazione della stessa base.

