Strade chiuse al traffico per Milano Marathon 2024 oggi 7 aprile/ Tram e bus deviati, percorso metro

Al via la “Wizz Air Milano Marathon 2024” oggi, domenica 7 aprile, gara che ha inizio alle 8:30 e richiama circa 8mila runner tra le strade del capoluogo lombardo. Un maxi evento, a due settimane dalla Stramilano, che prevede un percorso di 42,195 chilometri, di cui circa 19 nel centro cittadino. Pertanto, sono state predisposte chiusure al traffico di molte strade, oltre a deviazioni dei mezzi pubblici. Partiamo dalla metropolitana. I treni delle linee M1 e M3 dall’inizio del servizio fino alle 10 circa salteranno la fermata Duomo, la cui stazione è stata chiusa dalle autorità di pubblica sicurezza. Bisognerà usare Centrale, Loreto o Cadorna per cambiare linea Atm. Chi è interessato ad arrivare a piazza Duomo deve scendere alle stazioni di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori.

Oggi è sicuramente una giornata di sport, d’altra parte per Milano è pure il giorno del blocco del traffico urbano per la chiusura di molte vie così da consentire il regolare svolgimento della maratona, il cui orario di inizio è previsto alle 8:30, ma sono in programma diversi scaglioni di partenza. Verranno percorsi i luoghi simbolo di Milano, dal teatro alla Scala a Brera, passando per San Babila, il Castello Sforzesco e largo Cairoli. Poi spazio alla zona nord ovest tra QT8, San Siro, Trenno e la zona del Gallaratese. Il termine della corsa è il punto di partenza, il Duomo.

QUALI SONO I TRAM E BUS DEVIATI

Ora i tram deviati per la “Wizz Air Milano Marathon 2024“. Dalle 7 alle 16 il tram 1 devia e salta le fermate tra Repubblica e Domodossola nelle due direzioni. Quindi, non passa da Cadorna, Cairoli, Duomo, Montenapoleone e Turati. Non mancano le alternative. Tra Repubblica e Missori c’è la M4, tra Cordusio e Cadorna la M1, mentre tra Cadorna e Domodossola: S3, S4 o M1 + M5. Passiamo al tram 2: dall’inizio del servizio alle 16 non fa servizio tra Negrelli e Porta Genova né percorre la tratta Porta Genova-Cenisio. Le alternative sono M3 tra Maciachini e Missori e M2 tra Porta Genova e Moscova. Il tram 4 dalle 7 alle 16 devia a Baiamonti e fa capolinea a Monumentale. Dunque, niente servizio tra Baiamonti e Cairoli. Tra Monumentale e Cadorna/Lanza ci sono M5 + M2 come alternativa. Il tram 10 dall’inizio del servizio alle 16 non fa servizio tra Monumentale e 24 Maggio, quindi le alternative sono M5 tra Monumentale e Garibaldi e M2 tra Garibaldi e Porta Genova. Il tram 12 a Cenisio M5, devia facendo capolinea a Maciachini. Niente servizio tra Cenisio e viale Molise. Le opzioni sono M3 tra Maciachini e Missori, M5 + M2 (cambiando a Garibaldi) tra Cenisio e Lanza, bus 66 tra corso 22 Marzo e viale Molise e linee S tra Porta Vittoria e il centro. Il tram 14 a Cenisio M5 devia, facendo capolinea a Maciachini e non facendo servizio tra Cenisio e Duomo. Le alternative sono M5 + M2 (cambiando a Garibaldi) tra Cenisio e Cadorna, M1 tra Cadorna e Cordusio e M2 tra Sant’Agostino e Cadorna. Infine, il tram 12 che non passa da piazza 6 Febbraio, largo Quinto Alpini, via Vincenzo Monti, corso Magenta e Cordusio. Quindi, ci sono M5 + M2 (cambiando a Garibaldi) tra Domodossola e Cadorna e M1 tra Cadorna e Cordusio.

Sono state fornite anche le informazioni per quanto riguarda le deviazioni dei bus, oltre che dei tram, anche in questo caso dalle ore 7 alle 16. Partiamo dal bus 40, che salta le fermate tra Cimitero Maggiore e Bonola. Come alternativa c’è il tram 14 tra Cimitero Maggiore e piazzale Accursio. Il bus 43 salta le fermate tra corso Sempione/via Piero della Francesca e via Gioia. Tra quest’ultima via e corso Sempione (Domodossola) ci sono M2 + M5 (cambiando a Garibaldi). Discorso diverso per il bus 48, visto che il servizio è sospeso sull’intera linea per la “Wizz Air Milano Marathon 2024“. Le alternative sono il filobus 90 tra Lotto e viale Certosa/Serra e il tram 14 tra viale Certosa e Accursio. Il bus 49 devia e salta le fermate tra piazza Axum e via Marx/Cannizzaro. L’alternativa è M5 tra San Siro Stadio e Lotto. Il bus 50 salta le fermate tra Aquileia e Cairoli, ma c’è M2 tra Sant’Agostino e Cadorna. Bus 57 salta le fermate tra via Canonica/via Cagnola e Cairoli, ma tra Domodossola e Cadorna ci sono M5 + M2 (cambiando a Garibaldi). A seguire il bus 58 che salta le fermate tra piazzale Aquileia e Cadorna, ma in alternativa c’è la M2 tra Sant’Agostino e Cadorna. Più complesso il discorso per bus 61, perché verso Duomo devia e salta le fermate da corso Indipendenza/via Bronzetti a largo Augusto, mentre verso largo Murani, da via Larga a Dateo M4.

Il bus 64 fino alle 14 non fa servizio tra San Siro e Bonola, ma ci sono M5 + M1 (cambiando a Lotto) tra San Siro e Bonola. Fino alle 12:30 il bus 67 non fa servizio tra piazza Piemonte e Baracca. In alternativa c’è la M1 tra Wagner e Conciliazione. Arriviamo al bus 68 che fino al 16 non fa servizio sull’intera linea, ma c’è l’opzione M1 tra Bonola e Conciliazione. Il bus 69 non percorre la tratta Uruguay-Firenze, ma in alternativa c’è M1 tra Uruguay e Lotto. Il bus 78 fino alle 15:30 fa servizio solo nelle tratte Lotto-Bisceglie e via Govone-piazza Firenze. Chi ha bisogno di alternativa ha il filobus 90 tra Lotto e Certosa/Serra. Per il bus 80 sono il bus 76 tra Quinto Romano e Bisceglie e M1 tra Bisceglie e De Angeli, visto che fa servizio solo tra piazza Axum-De Angeli e Molino Dorino-Quinto Romano (via Piccoli). Bus 85 fino alle 12:30 non percorre la tratta piazza Piemonte-largo Augusto, quindi si può optare per M1 tra Wagner e San Babila. Stesso orario per bus 94, che non fa servizio tra Porta Volta e largo Augusto, ma ci sono M2 tra Sant’Ambrogio e Moscova e M2 + M3 (cambiando a Centrale) tra Sant’Ambrogio e Turati. Infine, fino alle 16 il bus BM4 non fa servizio tra Dateo e Duomo, ma c’è il bus 61 tra Bronzetti e Duomo e le linee S tra Dateo e il centro.

QUALI SONO LE STRADE CHIUSE AL TRAFFICO

L’organizzazione della Wizz Air Milano Marathon del 7 aprile 2024 ha fornito l’elenco di tutte le strade chiuse al traffico, precisando che le uscite del Duomo resteranno chiuse fino alla fine della partenza con salto della fermata, mentre dalle 9.30 verrà ripristinato il servizio. Fa eccezione l’uscita che interessa le hospitality, visto che resterà chiusa fino alle ore 16.

Start – Km 6 chiusura: dalle ore 7.30 alle ore 12.00

Partenza Da Piazza Duomo Lato Galleria Vittorio Emanuele – Dx in Via Mengoni – Via Santa Margherita – Piazza Delle Scala – Via Alessandro Manzoni – Piazza Cavour – Dx in Via Senato – Via San Damiano – Via Visconti Di Modrone – Sx Via Pietro Mascagni – Sx Via Blanca Maria (Contromano) – Viale Luigi Majno (Contromano) Piazzale Oberdan – Bastioni Porta Venezia (Contromano) – Via Citta’ Di Fiume (Contromano) – Piazza Della Repubblica (Contromano) Viale Monte Santo (Contromano) – Piazza Principessa Clotilde (Contromano) – Bastioni Di Porta Nuova (Contromano) – Plazza 25 Aprile (Mano Giusta) Viale Crispi – Bastioni Di Porta Volta – Piazzale Bancamano – Piazza Lega Lombarda – Viale Elvezia – Viale Douhet – Via Melzi D’eril

Da Km 6 – 12 chiusura: dalle ore 7.30 alle ore 16.00

Via Canova – Viale Milton – Viale Mollere – Viale Alemagna – Viale Gadio Piazza Castello Lato Minghetti Piazza Castello Lato Fontana Piazza Castello Lato Serra Via Lanza Corso Bonaparte Via Legnano Piazza Lega Lombarda – Piazzale Biancamano – Via Della Moscova- Via San Marco Piazza San Marco

Da Km 10,5 – 16 chiusura: dalle ore 8.00 alle ore 12.30

Via Pontaccio – Corso Bonaparte Largo Cairoli – Foro Buonaparte – Piazzale Cadorna – Via Giovanni Boccaccio – Piazza Virgilio – Via Vincenzo Monti – Via Venti Settembre – Piazza Buonarroti – Via Monte Rosa – Piazza Amendola – Viale- Piazza Giulio Cesare- Viale Belisario – Viale Cassiodoro Piazza Vi Febbraio – Viale Boezio – Controviale Boezio – Entrata Parco City Life Varco 3

Da Km 16 – 22 chiusura: dalle ore 8.20 alle ore 12.50

Viale Eginardo Viale Scarampo Sottopasso Viale De Gasperi – Piazzale Kennedy – Via Quattrocchi – Via S.elia – Via Diomede – Piazzale Lotto Viale Caprilli – Piazzale Dello Sport

Da Km 22 – 27 chiusura: dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Via Achille – Via Tesio – Via Harar – Via Novara – Via Cascina Bellaria- Via F.lli Gorlini – Via Lampugnano

Da Km 27 – 32 chiusura: dalle ore 8.50 alle ore 14.00

Via Omodeo – Via Cechov – Via Kant – Via B. Croce – Via Quattrocchi – Viale De Gasperi – Via Grosio – Via Gallarate – Piazzale Accursio Via Achille Papa – Via Don Luigi Palazzolo

Da Km 32 – 36 chiusura: dalle ore 9.00 alle ore 15.00

Parco Portello – Ponte Pedonale – Piazza Gino Valle – Viale Scarampo Via Colleoni Piazzale Damiano Chiesa – Via Emanuele Filiberto – Corso Sempione (Carreggiata Laterale)

Da Km 36 – 42,195 chiusura: dalle ore 7.30 alle ore 16.00

Via Canova – Viale Milton – Viale Moliere – Viale Alemagna – Viale Gadio-Piazza Castello – Via Lanza – Foro Buonaparte – Via Legnano – Piazza Lega Lombarda – Piazzale Blancamano – Via Della Moscova – Via San Marco – Piazza San Marco – Via Fatebenefratelli – Via Dell’annunciata – Via Dei Giardini – Via Fatebenefratelli- Piazza Cavour – Via Senato – Dx in Corso Venezia – In Plazza San Babila Corso Matteotti Piazza Meda – Via San Paolo Corso Vittorio Emanuele li – Piazza Del Duomo – Arrivo











