Strage di Erba, oggi sentenza su revisione del processo contro Olindo e Rosa/ Camera di consiglio: 3 scenari

Quella di oggi è una giornata cruciale per Olindo Romano e Rosa Bazzi, perché i giudici della Corte d’Appello di Brescia decideranno se respingere l’istanza di revisione presentata dai loro regali o se aprire un nuovo processo sulla strage di Erba. In aula è arrivato anche Azouz Marzouk, a cui è stata falcidiata la famiglia, visto che è marito di Raffaella Castagna, padre di Youssef e genero di Paola Galli, tre delle quattro vittime della mattanza (la quarta è la vicina di casa Valeria Cherubini, mentre il marito Mario Frigerio, sgozzato, è sopravvissuto grazie a una malformazione alla carotide). Le repliche di difesa e accusa che erano consentite prima della camera di consiglio non ci sono state, perché la procura generale e l’avvocato generale hanno deciso di non intervenire, così come le parti civili, quindi i temi si sono accorciati e i giudici, poco dopo le 10, si sono ritirati in camera di consiglio per prendere una decisione, che arriverà non prima di quattro ore, perché il presidente ha fatto sapere che la decisione verrà comunicata non prima delle 14.

Nel frattempo, sono trapelate le dichiarazioni di Olindo Romano, che a uno dei suoi legali, l’avvocato Fabio Schembri, ha fatto sapere di sperare tanto nella riapertura del processo sulla Strage di Erba. Il legale, come riportato dal Corriere della Sera, ha raccontato di aver sentito il suo assistito pochi giorni fa, percependo tutta la fiducia e speranza affinché vi sia una revisione. L’auspicio della difesa, infatti, è che venga accolta la richiesta di revisione e che le prove presentate nelle tre istanze per la riapertura del caso sulla Strage di Erba vengano valutate in un nuovo procedimento. Gli scenari sono tre: i giudici potrebbero ordinare un nuovo processo, non ammettere nessuna prova e quindi confermare la sentenza all’ergastolo di Olindo Romano e Rosa Bazzi o ammettere solo in parte le prove e ordinare un nuovo processo solo su quelle ammesse.

STRAGE DI ERBA, COSA PUÒ SUCCEDERE: TRE POSSIBILITÀ

In merito alla possibile decisione della Corte d’Appello di Brescia sulla Strage di Erba, se i giudici non ammetteranno le prove, per Olindo Romano e Rosa Bazzi non sarebbero comunque finite tutte le possibilità, perché i loro legali potrebbero impugnare l’eventuale bocciatura in Cassazione. Se venisse accolta, invece, la richiesta di revisione, allora si dovrebbe aprire un nuovo processo per esaminare le prove allegate nell’istanza perché considerate “nuove” rispetto a quelle dei tre gradi di giudizio, che si sono tutti conclusi con la condanna all’ergastolo dei coniugi per la strage di Erba.

Il principio è che una prova sulla Strage di Erba viene ammessa se potenzialmente può ribaltare le decisioni precedenti. Accettando tutte le prove della difesa, bisognerebbe rifare tutto, anche se ciò non vuol dire ottenere automaticamente l’assoluzione, perché i giudici potrebbero valutare tutte le prove e comunque non cambiare la pena sulla strage di Erba. I giudici della Corte d’Appello di Brescia, infine, potrebbero ammettere solo una parte delle prove, quindi andrebbe celebrato un nuovo processo su esse con lo stesso finale possibile, assoluzione o conferma dell’ergastolo per Olindo Romano e Rosa Bazzi.











