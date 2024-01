Strage Erba/ Avvocato Rosa e Olindo: “Sono innocenti e presenteremo delle nuove prove”

Storie Italiane ha parlato stamane del caso della strage di Erba, alla luce della possibile revisione del processo. Il giornalista Edoardo Montolli, che da sempre si occupa del caso, spiega: “La cosa che ci sorprende è che all’epoca nessuno aveva letto le carte. Da segnalare come Mario Frigerio nella sua prima dichiarazione disse di aver visto un uomo olivastro e di cercarlo fra gli extracomunitari. Questa cosa andò avanti per molti anni, tutta una serie di notizie si sono dimostrate delle leggende metropolitane e queste notizie sono rimaste non viste diciamo, fino a che non ne abbiamo parlato a Le Iene: la colpevolezza di Rosa e Olindo era data per scontata un anno prima del processo. Per noi questa è la soddisfazione di un primo passo verso la verità, anche se, vorrei frenare gli entusiasmi, è ancora presto per cantare vittoria”. In collegamento anche Felice Manti, altro giornalista che si è battuto da sempre per scoprire la verità, spiega: “Comunque vada per la giustizia è una sconfitta, se questo delitto si dimostra il più grande abbaglio questo è un Paese in cui la giustizia non funziona. Vince il coraggio di Tarfusser che contro il suo ufficio ha la forza e il coraggio di presentare una richiesta in coscienza, considerando le prove fragili per una condanna così grave”

Felice Manti, parlando della strage di Erba, prosegue: “Perde la procura di Milano che si era opposta a questa richiesta, perde la procura di Como che aveva fatto le indagini e in tutto questo il CSM e il ministro della difesa non possono restare fermi, la corte di Como dimostra un grande coraggio di vederci chiaro. Rosa e Olindo non sono più condannati ma imputati, mi auguro che vengano accolte tutte le prove e condivido con te che per la prima volta alcuni giornali scoprono che qualcosa non va nonostante sono anni che lo diciamo”.

STRAGE ERBA, FABIO SCHEMBRI: “IL PROCESSO FU FATTO ALLA DIFESA”

In collegamento anche Fabio Schembri, storico avvocato di Rosa e Olindo: “Il processo di primo grado non è stato un processo a Rosa e Olindo ma alla difesa, vennero tagliati ben 50 testimoni che non vennero ascoltati e oggi noi ci auguriamo che la corte di appello di Brescia quelle donne e quegli uomini che fecero quelle indagini e che potranno dire cosa rilevanti per il caso. Noi riteniamo che Olindo e Rosa siano innocenti, abbiamo allegato elementi di prova nuovi”.

E ancora: “Olinda e Rosa non vennero creduti, durante il primo interrogatorio dell’8 gennaio hanno dichiarato la propria innocenza, letteralmente ignorate. Poi il 10 gennaio è iniziata la genesi della confessione dopo la visita di due carabinieri che si sono trattenuti con Olindo per 4 ore”. L’avvocato ha spiegato che i suoi assistiti hanno scoperto la notizia del nuovo processo in tv.











