Stranger Things 3/ Video: il nuovo capitolo della serie TV da oggi su Netflix

Stranger Things 3: il 4 luglio è finalmente arrivato, su Netflix è disponibile il nuovo capitolo della serie televisiva di fantascienza ideata da Matt e Ross Duffer. Ambientata negli anni ottanta nella città fittizia di Hawkins, nell’Indiana, la terza stagione sarà ambientata nell’estate del 1985, quasi un anno dopo gli eventi della seconda stagione, e al centro della trama ci saranno ancora Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin. Ci sarà un salto di qualità anche dal punto di vista della scrittura: le peculiarità delle serie televisive teen, come i primi amori e le dinamiche di gruppo stravolte da nuovi elementi, si coniugano alla perfezione con un aspetto horror sempre più deciso e sempre più dark. Un passo in avanti necessario, per non cadere nel già visto, ma che ha come postulato un definitivo cambiamento nelle dinamiche della serie…

STRANGER THINGS 3, IL TRAILER LANCIATO DA NETFLIX

Uno degli aspetti più interessanti di Stranger Things 3 è l’ascesa dei personaggi femminili, a partire da Undici interpretata da Milly Bobby Brown ma non solo: saranno centrali anche Max (Sadie Sink), Joyce (Winona Ryder), Nancy (Natalia Dyer)e la new entry Robin (Maya Hawke). Per quanto riguarda i personaggi maschili, da segnalare un frizzante sceriffo Hopper (David Harbour), che regala risate assicurate. Una valutazione positiva per una delle serie più seguite e amate degli ultimi decenni, paragonabile a Game of Thrones (nonostante le polemiche per l’ultima stagione): ciò che fa brillare il progetto dei Duffer è senza dubbio la sua capacità di parlare di temi ricorrenti nel mondo di oggi e di farlo da punti di vista poco convenzionali e assolutamente originali. Qui di seguito vi proponiamo il trailer di questa terza stagione di Stranger Things





