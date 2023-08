Stranger Things 5 anticipazioni/ Will al centro della scena, Ross Duffer: “Per lui sarà…”

Stranger Things 5: le anticipazioni sul personaggio di Will

Stranger Things è sicuramente una delle serie tv più apprezzate dagli addetti ai lavori e più amate dal pubblico. Sale così l’attesa per la quinta ed ultima stagione in merito alla quale il co-ideatore Ross Duffer ha svelato qualche anticipazione incuriosendo i fan della serie famosa in tutto il mondo. Stando alle parole di Ross Duffer, al centro dei prossimi episodi ci sarà Will intorno al quale si svilupperà tutta la trama che promette di regalare emozioni e colpi di scena i telespettatori.

Con i riflettori puntati su Will Byers, personaggio interpretato da Noah Schnapp, il pubblico avrà la possibilità di fare un viaggio nel tempo tornando al punto di partenza quando lo stesso Will fece totalmente perdere le proprie tracce.

Stranger Things 5: le rivelazioni di Ross Duffer

“Will sarà di nuovo al centro della scena nella quinta stagione” ha detto Ross Duffer in un’intervista rilasciata a Variety. “Questo arco emotivo per lui sarà ciò che, si spera, unirà l’intera serie. Will è abituato a essere quello piccolo, quello introverso, quello da proteggere. Perciò, parte del suo viaggio, non è solo la sessualità – è Will che prende consapevolezza di sé come giovane uomo”, ha aggiunto.

Sempre a Variety, anchhe l’attore Noah Schapp ha parlato dell’importanza che il personaggio di Will ha avuto sulla sua vita: “Nel momento in cui ho abbracciato completamente il fatto che Will fosse gay, la velocità verso l’accettarlo per me stesso è stata semplicemente esponenziale. Sarei in un posto completamente diverso se non avessi avuto Will da interpretare, abbracciare e ad aiutarmi ad accettare me stesso. Penso che se non avessi mai interpretato quel personaggio, probabilmente non sarei ancora dichiarato”.

