STREGHE/ Anticipazioni del 7 luglio: in Italia il reboot della serie cult Charmed

STREGHE, ANTICIPAZIONI DEL 7 LUGLIO 2019: LA SERIE TV

Il reboot di Streghe è pronto per approdare sul piccolo schermo di Rai 2 nella prima serata di oggi, domenica 7 luglio 2019. Andranno in onda in prima visione i primi tre episodi, dal titolo “Il potere del trio“, “Il prisma delle anime” e “Prendere per la gola“. La nota serie tv è stata trasmessa in questi mesi in America con il titolo originale di Charmed, ma data la continuità fra i due show, l’emittente italiana ha scelto di mantenere intatto il nome dello spettacolo madre. Non vedremo però le tre sorelle così come le abbiamo conosciute venti anni fa. Il cast originale infatti lascia il posto ad un nuovo gruppo di attrici, capitanato da Madeleine Mantock per il personaggio di Macy, Melonie Diaz per quello di Mel e Sarah Jeffery per il ruolo di Maggie. La trama invece seguirà il filone originale: in seguito alla morte della madre, le tre sorelle scopriranno di essere dotate di poteri magici. Dopo aver tentennato di fronte a numerosi eventi soprannaturali, alla fine realizzeranno che l’unico modo per combattere il Male è formare il Potere del Trio. Il libro delle Ombre della madre ed alcune rivelazioni sulla stessa permetterà alle tre protagoniste di fare i conti con Demoni e forze inaspettate, mentre cercano di condurre una vita in apparenza normale per non destare alcun sospetto. Nessuna novità nella narrazione quindi, come la presenza dell’Angelo Bianco al fianco delle tre streghe. In realtà un dettaglio è diverso rispetto al filone originale, dato che le due sorelle Vera (in origine Halliwell) scopriranno solo in seguito alla morte della madre che esiste una terza sorella, nata al di fuori della relazione fra i due genitori. Macy verrà comunque accolta all’interno della famiglia, dopo aver rivelato di essere in grado di sfruttare la telecinesi. Nel cast troveremo inoltre Rupert Evans nei panni dell’Angelo Bianco e con il nome di Harry Greenwood. A causa di questi parziali cambiamenti, le polemiche non sono mancate fin dall’annuncio del ritorno della serie tv. L’ultima ad esprimere il suo parere contrario, sottolinea Fox Life, è stata Alyssa Milano, che come ricordiamo interpretava il ruolo di Piper nello show originale. La Milano infatti avrebbe preferito che la produzione convocasse sia lei che il cast principale per tentare la strada per una reunion o comunque di apparire in qualche modo all’interno degli episodi. Purtroppo la situazione si è rivelata molto diversa, dato che il progetto non ha incluso fin dall’inizio la possibilità di convocare le tre protagoniste originali. Diversa invece la posizione di Shannen Doherty, ovvero Prue, che inizialmente si era mostrata contraria al reboot ed infine aveva mollato le redini della polemica.

EPISODIO 1, “IL POTERE DEL TRIO” – Una notte, Maggie e Mel scoprono che la madre Marisol è stata uccisa. Tre mesi più tardi, le sorelle scoprono che hanno una terza sorella, una certa Macy. Decidono così di chiedere spiegazioni ad Harry, il loro Angelo Bianco. Quest’ultimo le informerà così che hanno solo 48 ore di tempo per scegliere se mantenere intatti i loro poteri oppure tornare alle loro normali vite. Sicure di non voler proseguire, le tre si ritroveranno a fare i conti con una realtà diversa quando uno dei loro ex si rivelerà essere un Demone.

EPISODIO 2, “IL PRISMA DELLE ANIME” – Le ragazze sfruttano il siero della verità per capire se Harry sta in qualche modo mentendo. Macy scopre intanto che dal laboratorio in cui lavora è sfuggita una strana creatura. Maggie invece lotta ancora per digerire la presenza dei poteri, mentre Mel sfrutta una tavola ouija ed attira un Demone. Il siero nel frattempo viene ingerito per sbagio da Niko, costretto a confessare a Mel di averla tradita con la sua ex.

EPISODIO 3, “PRENDERE PER LA GOLA” – Harry decide di consegnare a Mel un talismano localizzatore per riuscire a non perderla di vista. Lo scarso uso della sua magia la rende pericolosa agli occhi dell’Angelo. Maggie continua invece ad avere dei problemi nel trovare un equilibrio fra vita normale e soprannaturale. Dopo aver ucciso tre ragazze vergini, un Demone di nome Angela riesce ad entrare in casa delle sorelle prima che possano sigillarla. Maggie sceglierà di attirarla all’esterno grazie al proprio sangue, ma Mel rischia di farle del male.



