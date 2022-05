Striscia la Notizia contro Rai/ “Relazioni amorose fonte di conflitti di interesse”

Striscia la Notizia contro la Rai: l’inviato Alessio Giannone, in arte Pinuccio, ha messo al centro della sua rubrica “Rai Scoglio 24” proprio l’emittente di Stato, che sovente finisce sotto i riflettori per i suoi sprechi. Qual è stato questa volta il motivo? Le presunte relazioni amorose tra persone che lavorato all’interno della televisione, che sarebbero fonte di conflitti di interesse. Il caso è stato trattato per la prima volta nel corso della puntata del 3 maggio 2022 e recentemente è ancora una volta tornato alla ribalta.

L’ironico conduttore del format satirico ha passato in rassegna tutti coloro che rappresentano dei volti noti del mondo dello spettacolo e che sono legati sentimentalmente. Tra questi c’è ad esempio Francesca Romana Ceci, moglie di Andrea Vianello, direttore di Rai Giornale Radio e Radio uno, che è entrata nell’ufficio centrale di coordinamento dei programmi giornalistici e Gr di Radio Rai. E ancora Francesca Santolini, ex compagna di Andrea Romano, onorevole del PD e componente della Vigilanza Rai, che lavora come autrice esterna del programma Dilemmi, che va in onda su Rai 3 e che è diretto da Gianrico Carofiglio, ex senatore del PD. Anche l’attuale moglie del politico nonché ex direttore di Democratica, Sara Manfuso, inoltre, è molto spesso ospite nei talk show della Rai. In pochi sono sfuggiti dunque all’occhio critico e attento di Pinuccio.

Striscia la Notizia contro Rai: il caso delle relazioni amorose a lavoro

Alessio Giannone, in arte Pinuccio, fa fatica a credere che si tratti soltanto di coincidenze: è così che Striscia la Notizia è tornata a scagliarsi contro la Rai nel corso della rubrica “Rai Scoglio 24”. Le domande poste dall’inviato sono numerose e tutte insidiose. “Lo avrà fatto per gentilezza?”, si chiede in relazione all’inserimento nel team del programma Dilemmi di Francesca Santolini da parte di Gianrico Carofiglio. I suoi quesiti però al momento non sembrano essere destinati a trovare risposta. Il caso resta aperto e crea non poche polemiche.

