Anticipazioni Stucky, puntata di oggi 13 novembre 2024: l’ispettore e Marina sempre più vicini

È tutto pronto per un nuovo episodio della fiction di Rai2 Stucky di cui un nuovo episodio andrà in onda questa sera, mercoledì 13 novembre 2024, in prima serata su Rai2 a partire dalle 21.25 circa. L’ispettore nato dai romanzi di Fulvio Ervas ed interpretato da Giuseppe Battiston è originale, un po’ goffo ma anche molto alla psiche umana e proprio lo studio dell’animo umano unito al suo istinto gli permettono di risolvere le indagini di ogni puntata muovendosi tra delitti e segreti. E dalle anticipazioni Stucky si scoprirà che cosa succederà nella puntata.

Le anticipazioni Stucky svelano che l’episodio ha per titolo Falso d’autore e l’ispettore sarà impegnato a risolvere il caso di una affermata avvocata che viene uccisa in un parcheggio. Per le indagini potrà contare sul valido aiuto dei suoi collaboratori i poliziotti Guerra e Landrulli, che tra incomprensioni e stima profonda aiuteranno l’ispettore nelle indagini nonostante lui non sempre li tratti bene. Una svolta importante, tuttavia, potrebbe avere il rapporto tra Stucky e Marina, il medico legale a cui la lega una profonda amicizia ma i due si stanno avvicinando sempre di più. Succederà qualcosa tra i due?

Stucky fiction di Rai2, anticipazioni puntata di questa sera: chi ha ucciso l’avvocatessa Bastoni?

Le anticipazioni su Stucky della puntata di oggi 13 novembre 2024 svelano che dopo un brutale omicidio che ha sconvolto l’ispettore, l’episodio ruota attorno alla morte dell’avvocatessa Giovanna Bastoni ritrovata cadavere nei pressi del proprio ufficio. Inizialmente si penserà a una rapina finita male, ma Stucky non ne sarà convinto e tale pista verrà abbandonata quasi subito. Poi tutti gli indizi sembraranno convergere su un giovane praticante dell’ufficio con cui la donna aveva una relazione.

Nonostante le indagini indicheranno il giovane come probabile colpevole soprattutto perché pare avere un ottimo movente anche questa volta Stucky non ne sarà convinto e continuerà ad indagare. Come sempre il suo intuito si rivelerà ancora una volta attendibilissimo e sarà la morte di un falsario ad accendere la lampadina che permetterà a Stucky di scoprire l’identità del vero assassino. In una Treviso affascinante e piena di chiaro e scuri si muovono le indagini dell’ispettore che spesso riceve consigli e piste per la risoluzione delle indagini anche dell’oste Secondo, suo amico e confidente.

Stucky, quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni di Stuky della puntata di questa sera, la terza per l’esattezza, non resta che ricordare che gli episodi della fiction sono in totale sei per sei puntate che verranno trasmesse fino al 4 dicembre. È possibile seguire la puntata anche in diretta streaming su Raiplay mentre dopo la messa in onda la fiction è disponibile nel catalogo.