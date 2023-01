Studentessa di 19 anni scomparsa a Saronno/ La madre: “Mai entrata a scuola…”

Studentessa scomparsa a Saronno

Una studentessa di 19 anni di nome Teresa è scomparsa il martedì 10 gennaio poco prima di entrare a scuola. La madre l’aveva accompagnata nell’istituto in via San Giuseppe a Saronno ma la giovane non è mai entrata in classe per seguire le lezioni. Nel pomeriggio, dopo aver visto che la ragazza non tornava da scuola, la donna ha lanciato l’allarme allertando amici, parenti e forze dell’ordine. La madre di Teresa ha anche scritto un post su Facebook.

La signora ha spiegato: “Mia figlia Teresa ieri non è tornata a casa dopo averla lasciata a Saronno in via San Giuseppe davanti a scuola alle 8 dove non è mai entrata. L’ultimo tracciamento della sim risale a ieri verso le 16.30 a Cormano via Cadorna. Ha 19 anni, alta 171 cm, corporatura esile, occhi castani, capelli neri molto lunghi e ricci. Indossava un giaccone beige, tuta nera e scarpe bianche da ginnastica. Vi prego contattatemi qui se l’avete vista e aiutatemi condividendo il post”.

L’appello della madre a Chi l’ha Visto

A Chi l’ha visto, il giorno dopo, la madre ha aggiunto dettagli sulla scomparsa della giovane studentessa di 19 anni: “L’ho accompagnata a scuola tra le 8 e le 8:05 a Saronno, di fianco alla scuola a Orsoline, e poi nel pomeriggio non è tornata a casa. Questo ieri. Ho contattato la scuola, so che non è mai entrata, dalle 8 del mattino non so dove sia andata. Ho fatto denuncia ai carabinieri e l’hanno localizzata tramite il telefono tra Cormano, Susano Milano e Bresso“.

Dopo aver lanciato l’allarme, la donna ha passato tutta la notte alla ricerca di Teresa: “L’ho cercata tutta la notte con il papà e non l’abbiamo trovata da nessuna parte, oggi ha tenuto il cellulare spento tutto il giorno, nel pomeriggio l’hanno rintracciata nella stessa zona di ieri. Faccio fatica a parlare: lei è come la si vede in fotografia, il cagnolino è a casa”. La donna ha poi lanciato un appello alla figlia: “Accendi il telefono, fatti sentire e dicci dove stai che le cose si risolvono, ti aspettiamo a braccia aperte, per favore chiamaci”.

