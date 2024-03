Studio Battaglia 2, anticipazioni prima puntata/ Nuovo caso per Marina e Nina, Anna concentrata su Massimo

Studio Battaglia 2: tornano su Rai 1 le avventure di Marina, Anna e Nina

Questa sera tornano su Rai 1 le avventure di Marina e delle figlie Anna e Nina, protagoniste di Studio Battaglia 2. La seconda edizione della serie è composta da 3 puntate, la prima delle quali allieterà il pubblico nella prima serata di oggi, martedì 19 marzo 2024. La storia, riporta l’Ufficio Stampa Rai, riprende le linee narrative rimaste in sospeso alla fine della prima edizione, sempre nel solco del legal drama misto a comedy familiare.

Il punto d’osservazione, come sempre, è focalizzato sull’universo femminile: negli episodi si parla di madri e figli, mogli e compagne, ma anche del confronto tra generazioni diverse, della difficile gestione del sentimenti e del rapporto tra le donne e il mondo del lavoro. Studio Battaglia 2, al pari della prima stagione, sarà inoltre caratterizzato dal focus sui temi di più stretta attualità: dal diritto all’oblio al divorzio breve, dagli haters nel mondo online a figli e adozioni.

Anticipazioni Studio Battaglia 2, prima puntata: Anna sempre più legata a Massimo

Questa sera va in onda su Rai 1, in prima serata, la prima puntata di Studio Battaglia 2. Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, dopo l’acquisizione dello Studio Battaglia da parte di Zander, le tre avvocate Battaglia tornano a lavorare insieme nel nuovo studio che ora si chiama Studio Zander Battaglia. Marina, come raccontato nella prima stagione, avrebbe dovuto farsi da parte appena chiuse le cause in corso, concedendosi il tanto agognato viaggio in Giappone, ma sembra avere altri piani e questo porta non poca tensione con Zander.

Intanto Marina e Nina lavorano sul caso del Professor Loi, un docente di religione in pensione che vorrebbe cambiare vita, mentre Anna è concentrata su Massimo: la passione è travolgente, ma lei cerca ancora di far funzionare il matrimonio con Alberto. All’uscita di scuola conosce Michela Fini, una famosa chef-influencer nota a tutti come “Michela in famiglia”, che ha bisogno del suo aiuto. E anche Carla Parmegiani ha un problema perché alcuni haters stanno danneggiando l’immagine del bel ristorante che ha appena acquistato con i soldi del divorzio.











