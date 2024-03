Studio Battaglia 3 ci sarà?/ Anticipazioni sulla prossima stagione: decisione spetta alla Rai ma…

Studio Battaglia 3 ci sarà? Possibili anticipazioni sulla trama della prossima stagione

Sta andando in onda l’ultima puntata di Studio Battaglia 2, il legal drama di Rai1 che vede protagoniste le donne della famiglia Battaglia, Marina e le sue tre figlie Anna, Nina e Viola. I telespettatori più affezionati, però, in attesa di scoprire il gran finale di stagione si fanno una sola domanda: Studio Battaglia 3 ci sarà? La fiction di Rai1 con protagonista Lunetta Savino e Barbora Bobulova avrà una terza stagione?

Rispondere a questa domanda non è facile perché la Rai non si è ancora sbilanciata in merito e, quasi certamente, per farlo attendere gli ascolti dell’ultima puntata di Studio Battaglia 2 che si sapranno domani mattina. La seconda stagione rispetto alla prima ha infatti segnato un calo degli ascolti. La prima puntata di martedì 19 marzo è stata seguita da poco più di 3 milioni e 394 mila telespettatori con una media di share del 20.2% mentre la seconda puntata trasmessa martedì 26 marzo ha ottenuto 3 milioni e 172 mila telespettatori con uno share del 17.48%.

Anticipazioni Studio Battaglia 3: Marina al centro delle trame della nuova stagione?

Nel caso in cui la Rai decida di investire in una terza stagione del remake italiano della serie statunitense The Split (che consta di tre stagioni), partendo dalle dichiarazioni delle attrici protagoniste si possono fare delle ipotesi sulla possibile trama di Studio Battaglia 3. Barbora Bobulova che impersona Anna, ospite oggi a La volta buona, ha rivelato di non aver ancora ricevuto nessuna conferma ufficiale sulla messa in moto della terza stagione tuttavia, qualora dovesse esserci, ha incuriosito sulla possibile trama: “Ci vorrà una grande fantasia per mandare avanti tutta la storia dopo.”

Al centro delle trame di un’ipotetica nuova stagione potrebbe esserci invece Marina Battaglia (Lunetta Savino) sia dal punto di vista privato con la sua storia d’amore appena iniziata con lo scrittore e amico di vecchia data Renzo che sotto quello professionale. L’attrice, del resto, in conferenza stampa ha assicurato: “Lei non ha nessuna voglia di andarsene, svicola continuamente da questa cosa quando Zander cerca di timidamente di dirglielo. Lui anche alla fine è un bellissimo, ma a lei non riescono a farla fuori perché si dimostra indispensabile e brava.”











